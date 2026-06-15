Беру творог и три ложки манки — за 20 минут в духовке золотистые сырные пышки: старый рецепт для внезапных гостей

Беру творог и три ложки манки — за 20 минут в духовке золотистые сырные пышки: старый рецепт для внезапных гостей

Беру творог, яйцо и три ложки манки — за 20 минут в духовке получаю золотистые сырные пышки, хрустящие снаружи и нежные внутри. Никакой возни с мукой, раскаткой или маслом для жарки. Просто смешиваю, придаю форму руками — и в духовку. Получается обалденная вкуснятина: румяная сырная корочка, а внутри — тающая творожная сердцевина с ванильным ароматом. Старый рецепт для внезапных гостей, который всегда выручает.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (жирностью 5–9%), 3 ст. ложки манки, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли и ванилина. В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин, хорошо перемешайте. Всыпьте манку, оставьте на 10 минут набухать. Слепите из массы небольшие шарики или лепешки, выложите на противень, застеленный пергаментом (можно смазать маслом). Выпекайте при 180°C 20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной, вареньем или медом. Эти пышки не черствеют и вкусны даже холодными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти сырные пышки. Даже те, кто не любит творог, уплетали их с вареньем. Кстати, вместо сахара можно добавить мед — аромат будет еще интереснее. Находка, а не рецепт!

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