Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 11:00

Беру творог и три ложки манки — за 20 минут в духовке золотистые сырные пышки: старый рецепт для внезапных гостей

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, яйцо и три ложки манки — за 20 минут в духовке получаю золотистые сырные пышки, хрустящие снаружи и нежные внутри. Никакой возни с мукой, раскаткой или маслом для жарки. Просто смешиваю, придаю форму руками — и в духовку. Получается обалденная вкуснятина: румяная сырная корочка, а внутри — тающая творожная сердцевина с ванильным ароматом. Старый рецепт для внезапных гостей, который всегда выручает.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (жирностью 5–9%), 3 ст. ложки манки, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли и ванилина. В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин, хорошо перемешайте. Всыпьте манку, оставьте на 10 минут набухать. Слепите из массы небольшие шарики или лепешки, выложите на противень, застеленный пергаментом (можно смазать маслом). Выпекайте при 180°C 20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной, вареньем или медом. Эти пышки не черствеют и вкусны даже холодными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти сырные пышки. Даже те, кто не любит творог, уплетали их с вареньем. Кстати, вместо сахара можно добавить мед — аромат будет еще интереснее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Гиацинты будут цвести как с картинки: майский уход спасает луковицы от мельчания
Общество
Гиацинты будут цвести как с картинки: майский уход спасает луковицы от мельчания
Взбиваю овсянку с бананом и какао — пеку пирог «Сластена»: без яиц и масла, а нежнее брауни
Общество
Взбиваю овсянку с бананом и какао — пеку пирог «Сластена»: без яиц и масла, а нежнее брауни
Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Семья и жизнь
Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Смешала творог с персиком и желатином — готовлю запеканку-мусс: без духовки, а по текстуре как тирамису
Общество
Смешала творог с персиком и желатином — готовлю запеканку-мусс: без духовки, а по текстуре как тирамису
Творог, яйцо и немного муки — смешали, скрутили и в духовку: печенье «Спиральки» — мягкое после выпечки
Общество
Творог, яйцо и немного муки — смешали, скрутили и в духовку: печенье «Спиральки» — мягкое после выпечки
творог
рецепты
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог опровергла мифы о пользе альтернативного молока
Кевин Спейси рассказал об отношении людей, пока он был под следствием
Палестинцы захотели увидеть Россию в роли посредника по сектору Газа
Десятки домов подтопило в Краснодаре после ливней
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на автобус в Горловке
«Нет справедливости»: Спейси объяснил, где искать настоящее правосудие
В Узбекистане владельцев авто одной категории обяжут платить по $1000 в год
Спейси высказался о культуре отмены в Голливуде в беседе с Собчак
Гастроэнтеролог объяснила, какую еду опасно покупать в магазинах
На юго-востоке Москвы полностью выгорела кабина «Газели»
Цена нефти Brent упала впервые с марта
Раскрыта причина смерти актрисы Татьяны Плетневой
В Магнитогорске задержали сбившего нескольких человек водителя
Лукашенко объяснил, в чем отличие подготовок к войне Белоруссии и США
Киев в огне и дыму пожаров: удары по Украине 15 июня, был ли «Орешник»
Раскрыто, как мошенники обманывают туристов еще до начала отпуска
Назван важный промежуточный итог войны Ирана и США
Юрист ответил, кто сможет получить новую семейную выплату
Умерла «ангел-хранитель» и «пятый участник» легендарной группы ABBA
Рынок автотранспорта в России показал резкое падение продаж
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.