Смешала творог с персиком и желатином — готовлю запеканку-мусс: без духовки, а по текстуре как тирамису

Смешала творог с персиком и желатином — готовлю запеканку-мусс: без духовки, а по текстуре как тирамису

Смешиваю творог с персиком и желатином — готовлю запеканку-мусс без духовки, а по текстуре как тирамису. Беру мягкий творог, консервированные персики, сливки и желатин. Взбиваю все блендером до однородной пышной массы, разливаю по формочкам и через 3 часа в холодильнике получаю десерт, который тает во рту.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный, с персиковым ароматом и сливочной ноткой — каждый кусочек напоминает итальянский десерт, но без савоярди и яиц.

Для приготовления вам понадобится: 400 г мягкого творога (5–9%), 3 спелых персика (или 300 г консервированных), 200 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры, 20 г желатина, 50 мл холодной воды. Желатин залейте водой, оставьте набухать. Персики очистите, нарежьте кусочками, пробить блендером в пюре. Творог пробейте с сахарной пудрой до гладкости, добавьте персиковое пюре, перемешайте. Сливки взбейте до мягких пиков. Растопите желатин на водяной бане, тонкой струйкой введите в творожную массу, постоянно взбивая. Аккуратно вмешайте взбитые сливки. Разлейте по креманкам или формочкам. Уберите в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Подавайте, украсив кусочками персика и мятой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот мусс-десерт с персиком. Даже те, кто не любит творог, уплетали его как тирамису. Кстати, вместо сливок можно использовать греческий йогурт — получится более диетический вариант. Находка, а не рецепт!

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