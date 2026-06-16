Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 07:28

Без замеса, без лепки: грузинские чвиштари с сулугуни, самые сырные — пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Грузинские чвиштари с сулугуни — это сырные лепешки из кукурузной муки, которые готовятся без замеса и лепки — пальчики оближешь. Нежные, с хрустящей корочкой и тягучей сырной начинкой внутри, они подходят для завтрака или перекуса.

Для приготовления вам понадобится: 200 г кукурузной муки, 150 г сулугуни, яйцо, 50 г сливочного масла, 100 мл кефира, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды.

Рецепт: сулугуни натрите на крупной терке. В миске смешайте кукурузную муку, соль и соду. Добавьте яйцо, растопленное сливочное масло, кефир и тертый сыр. Перемешайте до получения густой массы.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки (по 3-4 минуты).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить чвиштари и дала совет: для большего вкуса и аромата вмешайте в тесто мелко рубленную кинзу, петрушку или укроп.

Ранее стало известно, как приготовить язычки из кабачков в кляре — на замену оладьям.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, как командование ВСУ стимулирует на взятие в плен бойцов РФ
Общество
Стало известно, как командование ВСУ стимулирует на взятие в плен бойцов РФ
Девятиклассники смогут изучать обществознание по учебнику Медведева
Общество
Девятиклассники смогут изучать обществознание по учебнику Медведева
Беру лаваш, творог и кефир — через 30 минут на столе ленивая ачма: сочнее грузинской и втрое быстрее
Общество
Беру лаваш, творог и кефир — через 30 минут на столе ленивая ачма: сочнее грузинской и втрое быстрее
Перетерла творог с маслом и мукой — испекла «Ленивые ушки»: печенье-минутка к чаю
Общество
Перетерла творог с маслом и мукой — испекла «Ленивые ушки»: печенье-минутка к чаю
Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Семья и жизнь
Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Общество
рецепты
завтраки
лепешки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полеты в Шереметьево временно ограничили
В Госдуме призвали тщательно расследовать отравление россиянки на Бали
Появились новые подробности о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью 15 БПЛА
«Неминуемая смерть»: на Западе указали на критическую проблему в ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 июня: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 172 БПЛА
В Татарстане объявлена ракетная опасность
Слюсарь раскрыл масштабы ночного налета БПЛА на Ростовскую область
Стало известно, как командование ВСУ стимулирует на взятие в плен бойцов РФ
Девятиклассники смогут изучать обществознание по учебнику Медведева
Ночной удар стер позиции ВСУ в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 16 июня
«Вокруг ЕГЭ много стресса»: Юлия Барановская о выпускном дочки и здоровье
ФИФА разрешила Трампу нарушить протокол и взойти на пьедестал победителя
Еще шесть беспилотников попытались атаковать Москву
Врач ответила, что необходимо положить в аптечку перед поездкой на море
ВС России перекрывают ВСУ последний выход из Константиновки
Астроном раскрыла, где в России можно увидеть необычные серебристые облака
Два аэропорта Московского региона временно прекратили работу
Назван регион-антилидер по туберкулезу в РФ
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.