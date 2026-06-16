Без замеса, без лепки: грузинские чвиштари с сулугуни, самые сырные — пальчики оближешь

Без замеса, без лепки: грузинские чвиштари с сулугуни, самые сырные — пальчики оближешь

Грузинские чвиштари с сулугуни — это сырные лепешки из кукурузной муки, которые готовятся без замеса и лепки — пальчики оближешь. Нежные, с хрустящей корочкой и тягучей сырной начинкой внутри, они подходят для завтрака или перекуса.

Для приготовления вам понадобится: 200 г кукурузной муки, 150 г сулугуни, яйцо, 50 г сливочного масла, 100 мл кефира, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды.

Рецепт: сулугуни натрите на крупной терке. В миске смешайте кукурузную муку, соль и соду. Добавьте яйцо, растопленное сливочное масло, кефир и тертый сыр. Перемешайте до получения густой массы.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки (по 3-4 минуты).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить чвиштари и дала совет: для большего вкуса и аромата вмешайте в тесто мелко рубленную кинзу, петрушку или укроп.

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