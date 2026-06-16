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16 июня 2026 в 06:38

Самый сочный и сытный завтрак за четверть часа: творожный крем с клубничным соусом

Фото: D-NEWS.ru
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Слушай, я тоже сначала скептически хмыкнул: творог с базиликом? А потом попробовал — и пропал. Этот десерт уводит обычный творог далеко, очень далеко от привычного «с вареньем».

Ингредиенты

Творог фермерский — 250 г, сливки жирные — 100 мл, сметана жирная — 100 мл, базилик свежий — 2 веточки, клубника свежая — 150 г, апельсин (сок) — 1 шт., мед — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала смешиваю творог, сливки и сметану — просто вилкой, до гладкого крема. Если творог зернистый, пробей блендером, иначе текстура подведет. Для соуса рублю листочки базилика, нарезаю пару крупных ягод кубиками, а остальную клубнику взбиваю блендером с апельсиновым соком, медом и базиликом в однородное пюре.

Потом добавляю туда кубики клубники, перемешиваю — и соус готов. Разложил творожный крем по мисочкам, сверху щедро полил ягодной заправкой. Ешь сразу, пока соус не пропитал все насквозь — и это божественно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Не ожидал, что творожный крем может быть настолько воздушным и нежным. А клубничный соус с апельсином и базиликом — это просто бомба: кисло-сладкий, с легкой пряной ноткой. Визуально десерт выглядит очень ярко и аппетитно. Советую подавать его охлажденным, в прозрачных креманках — так он смотрится эффектнее всего.

Проверено редакцией
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