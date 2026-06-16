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16 июня 2026 в 07:44

Полеты в Шереметьево временно ограничили

Росавиация ввела временные ограничения на полеты самолетов в Шереметьево

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Мера принята для обеспечения безопасности полетов, уточнила информационная служба «Вести».

Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиры могут уточнить статус рейса с помощью онлайн-табло и чат-бота.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении ведомства.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах. О сроках снятия ограничений в данный момент не сообщается.

До этого стало известно, что аэропорты Домодедово и Раменское (Жуковский) также временно прекратили работу утром 16 июня. Как проинформировал в социальных сетях пресс-секретарь — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорт (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко, воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты. О возобновлении стандартного графика работы будет сообщено позже.

Аналогичные запреты действуют в других городах России. Среди них Иваново, Нижний Новгород, Ярославль.

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