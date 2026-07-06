Петербурженка пострадала после взрыва зарядки для телефона Петербурженка едва не лишилась слуха после взрыва зарядки для телефона

В квартире петербурженки произошел взрыв зарядного устройства для телефона, пишет Telegram-канал «Осторожно, Петербург». Инцидент случился в одном из жилых комплексов района Рыбацкого.

Девушка рассказала каналу, что взрыв произошел сразу после подключения зарядного устройства к розетке, после чего она почувствовала сильную боль в ухе. В результате происшествия в квартире полностью отсутствует электричество, и счетчики не восстанавливают подачу напряжения. Пострадавшая планирует обратиться в травмпункт.

Ранее сообщалось, что робот-пылесос взорвался в спальне квартиры тюменки во время зарядки и расплавил напольное покрытие. Хозяйка оперативно потушила возгорание, однако едкий запах гари в комнате сохраняется до сих пор. По словам владелицы, устройство было приобретено в 2020 году примерно за 23 тыс. рублей и в последнее время использовалось редко.

До этого руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупреждал, что бюджетные умные розетки и лампы из-за экономии производителей на защите могут стать уязвимостью для хакеров. По его словам, в прошивках таких устройств часто встречаются критические ошибки, а данные передаются без шифрования, что позволяет злоумышленникам перехватывать информацию, включая пароли от домашних сетей.