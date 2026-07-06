Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 10:34

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в зарубежных аэропортах

Россиян начали обманывать в аэропорту Стамбула с помощью банковских карт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российских туристов в аэропортах Стамбула начали обманывать с помощью банковских карт, рассказал РИА Новости эксперт по вопросам безопасности из Турции Мустафа Бегюрджю. Он отметил, что подобные случаи также фиксируются на остановках общественного транспорта.

По словам эксперта, злоумышленники караулят иностранцев и предлагают им помощь в пополнении баланса проездного в автомате, однако вскоре после этого турист замечает лишь исчезновение денежных средств с карты. Бегюрджю призвал отдыхающих не соглашаться на такую помощь и оформлять все самостоятельно — транспортные карты можно пополнить наличными или любой картой, переведя меню автомата на русский язык.

Ранее сообщалось, что мошенники больше не могут устанавливать считывающие устройства на банкоматы. Классические методы кражи данных, такие как скимминг и шимминг, окончательно утратили актуальность.

Также стало известно, что мошенники используют поддельные рекламные письма, чтобы обманом получить персональные данные людей. Они выглядят как обычная рассылка, но под кнопкой «Отписаться» скрывается фишинговая ссылка.

Европа
Стамбул
мошенничество
банковские карты
деньги
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.