Россиян предупредили о новом способе мошенничества в зарубежных аэропортах Россиян начали обманывать в аэропорту Стамбула с помощью банковских карт

Российских туристов в аэропортах Стамбула начали обманывать с помощью банковских карт, рассказал РИА Новости эксперт по вопросам безопасности из Турции Мустафа Бегюрджю. Он отметил, что подобные случаи также фиксируются на остановках общественного транспорта.

По словам эксперта, злоумышленники караулят иностранцев и предлагают им помощь в пополнении баланса проездного в автомате, однако вскоре после этого турист замечает лишь исчезновение денежных средств с карты. Бегюрджю призвал отдыхающих не соглашаться на такую помощь и оформлять все самостоятельно — транспортные карты можно пополнить наличными или любой картой, переведя меню автомата на русский язык.

Ранее сообщалось, что мошенники больше не могут устанавливать считывающие устройства на банкоматы. Классические методы кражи данных, такие как скимминг и шимминг, окончательно утратили актуальность.

Также стало известно, что мошенники используют поддельные рекламные письма, чтобы обманом получить персональные данные людей. Они выглядят как обычная рассылка, но под кнопкой «Отписаться» скрывается фишинговая ссылка.