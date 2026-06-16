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16 июня 2026 в 07:33

ВСУ пытались атаковать Москву с помощью 15 БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации 15 украинских БПЛА над Москвой

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Более 10 украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Силами ПВО Минобороны уничтожено пятнадцать беспилотных средств. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

До этого мэр Москвы сообщил, что ночью и утром 16 июня силы противовоздушной обороны уничтожили еще шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы. По его словам, последствия атак еще выясняются.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

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