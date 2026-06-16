Матч ЧМ между сборными Ирана и Новой Зеландии не выявил победителя

Сборные Ирана и Новой Зеландии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу

Матч ЧМ между сборными Ирана и Новой Зеландии не выявил победителя Сборная Ирана сыграла со счетом 2:2 с Новой Зеландией в матче ЧМ по футболу

Сборные Ирана и Новой Зеландии разошлись миром в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который прошел в Инглвуде (штат Калифорния, США). Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе иранской команды отличились Рамин Резаян (32-я минута) и Мохаммад Мохеби (64), ставший первым представителем Российской премьер-лиги, забившим на нынешнем мундиале. Всего в заявках участников турнира числятся 12 футболистов из клубов РПЛ.

У новозеландцев дубль оформил Элайджа Джаст (7, 54). Обе команды набрали по одному очку и расположились на первых двух строчках в группе G, где ранее Бельгия и Египет также сыграли вничью (1:1).

Во втором туре иранцы 21 июня встретятся с бельгийцами. Новозеландцы в ночь на 22 июня сыграют с Египтом.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды от каждой группы и восемь сборных, занявших третьи места. Действующий чемпион — Аргентина.

До этого сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграли вничью в матче чемпионата мира — 2026 со счетом 1:1. Игра состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. До этого команды встречались на ЧМ только один раз, где в 2018 году победили уругвайцы со счетом 1:0.