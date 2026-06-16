Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 07:53

Матч ЧМ между сборными Ирана и Новой Зеландии не выявил победителя

Сборная Ирана сыграла со счетом 2:2 с Новой Зеландией в матче ЧМ по футболу

Сборные Ирана и Новой Зеландии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу Сборные Ирана и Новой Зеландии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборные Ирана и Новой Зеландии разошлись миром в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который прошел в Инглвуде (штат Калифорния, США). Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе иранской команды отличились Рамин Резаян (32-я минута) и Мохаммад Мохеби (64), ставший первым представителем Российской премьер-лиги, забившим на нынешнем мундиале. Всего в заявках участников турнира числятся 12 футболистов из клубов РПЛ.

У новозеландцев дубль оформил Элайджа Джаст (7, 54). Обе команды набрали по одному очку и расположились на первых двух строчках в группе G, где ранее Бельгия и Египет также сыграли вничью (1:1).

Во втором туре иранцы 21 июня встретятся с бельгийцами. Новозеландцы в ночь на 22 июня сыграют с Египтом.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды от каждой группы и восемь сборных, занявших третьи места. Действующий чемпион — Аргентина.

До этого сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграли вничью в матче чемпионата мира — 2026 со счетом 1:1. Игра состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. До этого команды встречались на ЧМ только один раз, где в 2018 году победили уругвайцы со счетом 1:0.

Спорт
ЧМ-2026
Иран
Новая Зеландия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пообещал заняться Украиной
Временные ограничения сняты в четырех российских аэропортах
В Ярославской области задержали готовившего теракт по заданию Киева мужчину
Подросток устроил стрельбу из пневматики на стадионе
Беспилотники «Севера» поразили более 15 робокомплексов ВСУ с начала июня
Пожар в многоквартирном доме в Ялте унес жизни нескольких человек
На Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовали пожар
Росавиация сняла все ограничения на работу аэропорта Краснодара
Более 10 человек пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью»
Смертельно ядовитая собака-рыба заполонила акваторию в Приморском крае
Шереметьево «разблокировали» для самолетов
Дрон ВСУ атаковал Московский нефтеперерабатывающий завод
Раскрыта схема, по которой школьника уговорили отдать родительские миллионы
Популярный оператор каршеринга захотел подключиться к обсуждению биометрии
Мошенники начали разоблачать сами себя для новой аферы
Хирург раскрыл, как изменился характер ранений бойцов в зоне СВО
Мобилизованные украинцы устроили мятеж в учебном центре ВСУ
Водители погибли в лобовом ДТП
В МВД объяснили, почему даже малая доза алкоголя недопустима за рулем
Лжегеологи пытались вывезти природное золото на десятки миллионов рублей
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.