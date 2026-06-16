Еще шесть беспилотников попытались атаковать Москву Собянин: силы ПВО сбили еще шесть летевших на Москву беспилотников

Ночью и утром 16 июня силы противовоздушной обороны уничтожили еще шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. Обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.

В 06:06 мск градоначальник сообщил об уничтожении трех беспилотников. Позже, в 06:32, появилась информация о еще трех сбитых БПЛА.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил градоначальник.

Ранее, в 05:45, сообщалось о двух сбитых БПЛА, которые пытались атаковать Москву. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Типы дронов и точные места их уничтожения не раскрываются. Итого за ночь украинские силы выпустили по российскому городу восемь беспилотников. Угроза для столицы была предотвращена.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 74 беспилотных летательных аппарата. Работа, в том числе, была проведена над акваториями Азовского и Черного морей. Также российские силы защитили Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Смоленску, Тверскую, Тульскую области, Подмосковье и Крым.