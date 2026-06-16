Ночной удар стер позиции ВСУ в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 16 июня

Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск поразил наблюдательные пункты и огневые точки ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 16 июня?

Стерли позиции ВСУ в Константиновке

«В ходе воздушной разведки на окраине Константиновки операторами БПЛА войск беспилотных систем Южной группировки войск были выявлены фортификационные сооружения подразделений ВСУ. Координаты целей передали расчету реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“. В результате ночного удара залпом 122-мм осколочно-фугасных реактивных снарядов выявленные объекты были уничтожены вместе с находившимися на позициях личным составом и военным имуществом», — сказано в сообщении.

В министерстве также рассказали о действиях артиллерии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск. Они продолжают наносить удары по важным объектам противника, разрушая системы снабжения и управления ВСУ в Константиновке.

В ходе разведывательных мероприятий в частном секторе города был выявлен склад боеприпасов ВСУ. После уточнения координат информация была передана артиллерийским расчетам. В результате попаданий произошла детонация хранившегося на складе, что привело к его полному уничтожению.

Уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ

Операторы ударных дронов группировки войск «Запад» успешно поразили боевую технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ в Купянском районе Харьковской области, заявило Минобороны России.

«На кадрах объективного контроля — прямые попадания FPV-дронов и уничтожение военной техники и наземных робототехнических комплексов подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области. Объективный контроль уничтожения противника осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», — сказали в ведомстве.

Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», применяя дроны-камикадзе по бронированной и автомобильной технике, робототехнике и живой силе ВСУ, срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника.

Поразили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом

Российское военное ведомство сообщило, что артиллеристы группировки войск «Север» поразили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области.

«Один из расчетов самоходных гаубиц „Мста-С“ 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии армейского корпуса в ходе выполнения огневых задач в Харьковской области нанес поражение объектам противника. Благодаря высокой слаженности и профессионализму личного состава, расчет, как только получил координаты пункта управления и точки запуска БПЛА боевиков ВСУ, оперативно выдвинулся на огневую позицию и нанес огневое поражение по противнику», — отметили в МО.

В министерстве подчеркнули, что боевые действия ведутся в тесном сотрудничестве с воздушной разведкой. Украинская сторона запустила беспилотник, который был обнаружен благодаря антеннам и средствам управления. Эти цели передали на командный пункт, где приняли решение о нанесении огневого удара. Атака была проведена с использованием осколочно-фугасных боеприпасов.

Ликвидировали штурмовую группу ВСУ у Запорожья

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки «Восток» с помощью ударных дронов ликвидировали в Запорожской области украинских военных, которые готовились к штурму российских позиций, сообщило Министерство обороны РФ.

«Для поражения противника были задействованы расчеты ударных беспилотников. По выдвигающимся силам была нанесена серия последовательных ударов FPV-дронами. Боевики безуспешно пытались укрыться, но операторы наносили удар за ударом, планомерно уничтожая живую силу. Также ударам подверглись остатки штурмовых групп, попытавшиеся отойти на укрепленные позиции», — заявили в ведомстве.

Работа расчетов FPV-дронов не дала ВСУ скопить силы. В результате украинские штурмовые группы понесли значительные потери и были разбиты еще до выхода на рубеж атаки.

Также в министерстве рассказали про артиллеристов группировки. Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» поразил замаскированный пункт управления дронами ВСУ. Пункт был обнаружен российскими дроноводами, которые с помощью БПЛА-разведчика засекли точку квадрокоптеров противника, после чего передали координаты артиллеристам.

Взяли ВСУ в тактическое окружение у Дробышево

Российская армия создала несколько огневых позиций для украинских военных на территории между Дробышево и Ставками в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС со ссылкой на военного аналитика Андрея Марочко. По его словам, в результате противник оказался в тактическом окружении. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«По моей информации, между населенными пунктами Дробышево и Ставки сформировано несколько огневых карманов. Противник, по сути, находится в тактическом окружении. До оперативного окружения нужно еще поджать украинских боевиков как с востока, так и с запада», — сказал он.

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