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16 июня 2026 в 08:06

Лжегеологи пытались вывезти природное золото на десятки миллионов рублей

В Якутии пресекли незаконный оборот шлихового золота на 58 млн рублей

Фото: МВД РФ
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Правоохранители пресекли нелегальный оборот шлихового золота на 58 млн рублей, добытого в Якутии под видом геологоразведки, сообщается в канале МВД России на платформе МАКС. На трассе Р-504 «Колыма» полицейские остановили грузовик с полуприцепом, в котором находились промышленный прибор для промывки золота и хозяйственная бытовка.

За рулем был 58-летний мужчина из Бурятии, а в кабине — 35-летний житель Московской области, начальник участка подрядной золотодобывающей организации. В прицепе силовики обнаружили шесть контейнеров, наполненных концентратом с частицами желтого металла.

Экспертиза показала, что золото было добыто в Оймяконском районе на участке ручья Диринь-Юрях. Подрядная организация извлекала драгметалл без разрешительных документов. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов.

Ранее россиянам посоветовали не покупать инвестиционное золото на маркетплейсах. По словам экспертов, полноценная работа с драгметаллами всегда накладывает на участников рынка жесткие обязательства, поскольку этот сектор жестко регулируется государством.

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