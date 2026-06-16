Лжегеологи пытались вывезти природное золото на десятки миллионов рублей В Якутии пресекли незаконный оборот шлихового золота на 58 млн рублей

Правоохранители пресекли нелегальный оборот шлихового золота на 58 млн рублей, добытого в Якутии под видом геологоразведки, сообщается в канале МВД России на платформе МАКС. На трассе Р-504 «Колыма» полицейские остановили грузовик с полуприцепом, в котором находились промышленный прибор для промывки золота и хозяйственная бытовка.

За рулем был 58-летний мужчина из Бурятии, а в кабине — 35-летний житель Московской области, начальник участка подрядной золотодобывающей организации. В прицепе силовики обнаружили шесть контейнеров, наполненных концентратом с частицами желтого металла.

Экспертиза показала, что золото было добыто в Оймяконском районе на участке ручья Диринь-Юрях. Подрядная организация извлекала драгметалл без разрешительных документов. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов.

Ранее россиянам посоветовали не покупать инвестиционное золото на маркетплейсах. По словам экспертов, полноценная работа с драгметаллами всегда накладывает на участников рынка жесткие обязательства, поскольку этот сектор жестко регулируется государством.