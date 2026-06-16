«Вокруг ЕГЭ много стресса»: Юлия Барановская о выпускном дочки и здоровье

Дочь телеведущей Юлии Барановской Яна готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз. В эксклюзивном интервью NEWS.ru звездная мама выразила свое родительское мнение о едином государственном экзамене, рассказала, чему ее научила поездка в Донбасс, и предположила, каким образом можно решить проблему с неуплатой алиментов безответственными родителями.

Что Юлия Барановская думает о ЕГЭ

— Юлия, ваша дочь Яна отметила 18-летие. Чем она похожа на вас? Чему вы могли бы у нее поучиться?

— Мои друзья говорят, что мы с Яной очень похожи, но я почему-то этого не замечаю. А поучиться у нее я могла бы многому. Иногда мне бывает непросто с ее характером, но считаю, что волевые качества облегчают человеку жизнь. Если Яна чего-то хочет, то она этого добьется.

Она не сдается, умеет отстаивать свои границы, это очень важно. Причем речь идет не про капризы и не про вытребовать что-то у мамы. Она старается всегда добиваться идеального результата: хорошо станцевать, серьезно подготовиться к экзамену, сделать что-то лучше всех. Она очень трудолюбивая, усидчивая и действительно много работает ради результата. В этом Яна огромная молодец. Я ею очень горжусь!

— В этом году Яна сдает ЕГЭ. С каким настроением проходит подготовка к экзаменам? Уже определились с выбором направления и университета?

— Я стараюсь не тревожить Яну лишний раз вопросами о поступлении. Подготовка к экзаменам — это ее история. Она занимается с утра до вечера. Сколько ее помню, она всегда отличалась рвением к учебе и все время сидела за учебниками.

Я считаю, что психологическая нагрузка, с которой сталкиваются выпускники, — это перебор. Я говорю про наблюдателей в аудитории, камеры, бесконечные правила — что можно, а что нельзя на площадке. Мы тоже сдавали экзамены, и у нас все было серьезно, но это происходило на территории школы. А сейчас, на мой взгляд, вокруг ЕГЭ слишком много стресса и давления.

Телеведущая Юлия Барановская с дочерью Яной Фото: Максим Блинов/РИА Новости

— Насколько затратно для родителей подготовить подростка к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз на бюджет?

— В первую очередь это затратно психологически, а не финансово. Да, есть разные репетиторы: кто-то берет тысячу рублей, кто-то — 50 тысяч. А есть дети, которые самостоятельно готовятся к экзаменам. Все зависит от конкретного ребенка. Но главная цена — это нервные клетки детей, которые, как известно, не восстанавливаются.

Проблема еще в том, что даже идеальная подготовка не всегда дает результат. Об этом, кстати, говорят многие репетиторы. Ребенок может прекрасно решать тесты дома, быть отлично подготовленным, а на экзамене не справиться с заданиями из-за стресса. Можно вложить в подготовку огромные деньги, но это не гарантирует результат, если в решающий момент ребенок психологически не выдержит нагрузки.

Как можно решить проблему с невыплатами алиментов

— Вы занимаетесь социальной деятельностью — отстаиваете интересы женщин в обществе. Как, на ваш взгляд, можно решить проблему с выплатами — точнее, невыплатами — мужчинами алиментов на детей? Должно ли государство взять под контроль злостных неплательщиков?

— Как мне кажется, без участия государства с этой проблемой не справиться. Важно отметить, что алименты платят не только мужчины, но и женщины. И матери, и отцы одинаково могут копить долги перед собственными детьми. Просто об этом почему-то реже говорят. Очень часто бывает, что мать исчезает из жизни семьи, не вспоминает о своих обязанностях, а отец самостоятельно воспитывает ребенка.

Исходя из огромного социального опыта — через программы, через общение с семьями, через реальные истории людей — я вижу, что существующих мер недостаточно. Да, сегодня уже есть ограничения — запрет на выезд за границу, административная и уголовная ответственность [для злостных неплательщиков].

— Какой эффект они оказали?

— К сожалению, это работает не всегда и точно не на сто процентов. В итоге вся нагрузка остается на том родителе, с которым живет ребенок. Если говорить о женщине, то она понимает, что в случае развода ей придется самостоятельно нести ответственность за ребенка. Как правило, второй родитель платит копейки либо делает все, чтобы скрыть реальные доходы и уйти от прямых обязательств.

Мне кажется, что если мы всерьез говорим о демографии и поддержке семей, то нужен более надежный механизм. Например, государственный алиментный фонд. С его помощью родитель, который один воспитывает ребенка, мог бы ежемесячно получать положенные деньги. При этом государство самостоятельно бы взыскивало денежные средства с должника.

Юлия Барановская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Печально, что приходится втягивать государство в настолько личную сферу. Но, видимо, пока общество не доросло до такой зрелости, при которой все родители добровольно и честно исполняют свои обязанности. Если мы хотим защитить детей, то другого пути, кроме более системного участия государства, я не вижу.

За что Юлия Барановская благодарна Елене Малышевой

— Во время съемок социального проекта про женщин Донбасса вы неоднократно попадали под обстрелы. Как после этого изменились ваши взгляды на жизнь — что потеряло ценность, а что, наоборот, стало особенно важным?

— Донбасс научил меня ценить жизнь в целом, жить в моменте — не в прошлом и не в будущем, а здесь и сегодня. Прошлое уже не изменить, оно как музей, в который бесконечно можно возвращаться. Но какой в этом смысл, если будущее формируется в той секунде, которую ты проживаешь сейчас? Нужно ценить каждое мгновение жизни. Такие места, как Донбасс, очень ясно это показывают.

— В прошлом году вы были госпитализированы со съемочной площадки проекта «Большие семьи большой страны». Чему научила вас эта ситуация?

— Я благодарна всем, кто в тот момент был рядом со мной. В первую очередь — моей съемочной группе. Все очень переживали за меня, но при этом действовали четко и собранно. Люба, мой гример, находилась рядом в больнице, потом мы вместе вернулись в Москву, и она снова ухаживала за мной.

Огромная благодарность врачам и всему персоналу Салехардской больницы, которые провели операцию, следили за моим состоянием, делали все, чтобы я быстрее восстановилась. Спасибо губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Артюхову Дмитрию Андреевичу.

И я очень благодарна Елене Васильевне Малышевой. Она была первым человеком, кому я позвонила, когда мне стало плохо. Я всегда к ней обращаюсь, когда у меня возникают проблемы со здоровьем. Елена Васильевна была на связи 24/7 и сделала все возможное, чтобы мне помочь.

Наверное, эта ситуация научила меня главному: я увидела, сколько вокруг людей, которые меня любят, ценят и поддерживают. Это бесценно. В такие моменты особенно остро понимаешь, что ты не один, что для очень многих людей твоя жизнь действительно важна. Возможно, ради этого осознания и стоило пройти через весь кошмар.

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