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15 июня 2026 в 12:34

Быстрый салат с баклажанами, черри и мягким сыром: летний рецепт закуски, который насыщает и радует вкусом

Фото: D-NEWS.ru
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Летом баклажаны особенно хороши в салатах. Стоит только запечь их до мягкости, добавить сладкие черри, свежую зелень и мягкий сыр — и получается полноценная закуска, которую можно подать даже вместо ужина. Салат выходит сочным, ароматным и очень сбалансированным по вкусу.

Мне особенно нравится, что баклажаны здесь не жарятся в масле, а запекаются.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 2 небольших шт., помидоры черри — 200 г, брынза или фета — 120 г, кинза или петрушка — 1 пучок, чеснок — 4 зубчика, оливковое масло — 3 ст. л., яблочный уксус — 1 ч. л., мед — 1 ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, грецкие орехи — 40 г.

Баклажаны нарежьте крупными кубиками, слегка посолите и оставьте на 15 минут. Затем промокните бумажным полотенцем, переложите на противень, сбрызните небольшим количеством масла и запекайте при 200 градусах около 25 минут до мягкости и легкой румяности.

Для заправки смешайте оливковое масло, яблочный уксус, мед, измельченный чеснок, соль и перец.

Черри разрежьте пополам. Зелень крупно нарежьте. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде и порубите ножом.

В большой миске соедините теплые баклажаны, черри и зелень. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Сверху раскрошите брынзу или фету и посыпьте орехами.

Проверено редакцией
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