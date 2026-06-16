Курица, мед и перец — через час грудка «Паприкаш» готова: сочное блюдо для ужина без лишних хлопот

Курица, мед и перец — через час грудка «Паприкаш» готова: сочное блюдо для ужина без лишних хлопот

Куриная грудка часто получается суховатой, но этот рецепт полностью меняет представление о ней. Медово-горчичный маринад делает мясо более нежным, а начинка из сладкого болгарского перца, зелени и сыра помогает сохранить сочность во время запекания.

В результате получается красивое и ароматное горячее блюдо, которое подойдет и для семейного ужина, и для гостей.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 3 шт., болгарский перец — 1 крупный или 2 небольших разных цветов, петрушка — 20 г, сыр твердый — 70 г, греческий йогурт или сметана — 1 ст. л., мед — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, сухой чеснок — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л.

Мед, горчицу, масло, паприку, сухой чеснок и соль смешайте в однородный маринад. Куриное филе слегка надрежьте вдоль, чтобы получились глубокие кармашки. Хорошо смажьте мясо маринадом и оставьте.

Болгарский перец нарежьте мелкими кубиками. Добавьте мелко нарубленную петрушку, сметану и половину натертого сыра. Перемешайте.

Подготовленное филе выложите на противень, застеленный пергаментом. В каждый надрез аккуратно распределите овощную начинку. Сверху посыпьте оставшимся сыром.

Запекайте при температуре 190 градусов около 35–40 минут до золотистой сырной корочки и полной готовности мяса.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева часто готовит такую грудку летом, когда хочется чего-то легкого, но сытного. Нравится, что сладкий перец после запекания становится очень ароматным, а медово-горчичный маринад делает вкус более насыщенным.