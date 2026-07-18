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18 июля 2026 в 12:46

Как приготовить тещин язык: жареный, рулетики и на зиму — 3 рецепта

Как приготовить тещин язык: жареный, рулетики и на зиму — 3 рецепта Как приготовить тещин язык: жареный, рулетики и на зиму — 3 рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Тещин язык — блюдо, которое говорит само за себя. У него дерзкое имя, острый нрав и неизменная популярность. Под этим названием скрываются разные версии, но суть одна: длинные ломтики баклажанов, щедро приправленные чесноком и специями. Называют их так то за форму, то за вкус — колкий, как характер своенравной родственницы. Эта закуска всегда исчезает первой. Ее подают горячей, холодной, маринованной, с хлебом, с мясом или просто так.

Баклажаны в чесночном соусе

Этот рецепт — основа всех основ. Баклажаны режутся вдоль тонкими полосами, обжариваются на сковороде до золотой корочки и смазываются пряной смесью из чеснока и майонеза. Готовится моментально, а съедается еще быстрее. Ингредиенты: 2 крупных баклажана, 1 головка чеснока, 100 г майонеза, 1 столовая ложка муки, соль, перец по вкусу.

Баклажаны моют, срезают плодоножку, нарезают вдоль пластинами толщиной 3-4 мм. Складывают в миску, солят, оставляют на 2 минуты, чтобы ушла горечь. Затем промывают холодной водой, обсушивают. Муку смешивают с солью и перцем, панируют в ней каждый ломтик. Сковороду разогревают с маслом, обжаривают пластины с обеих сторон до румяной корочки, выкладывают на бумажное полотенце. Чеснок измельчают в пасту, смешивают с майонезом. Каждый остывший язык смазывают соусом, посыпают рубленой зеленью.

  • Калорийность на 100 г — 220 ккал.

  • Совет: для более легкой версии замените майонез греческим йогуртом, а баклажаны запеките в духовке.

Тещин язык: 3 рецепта острой закуски, от которой невозможно оторваться Тещин язык: 3 рецепта острой закуски, от которой невозможно оторваться Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рулетики с орехово-сырной начинкой

Этот вариант уже праздничный. Каждый ломтик баклажана сворачивается в рулет с начинкой из яйца, сыра и грецких орехов. Сверху подается томатная заливка. Ингредиенты: 1 крупный баклажан, 1 помидор, 0,5 болгарского перца, 2 зубчика чеснока, 1 вареное яйцо, 0,5 плавленого сырка, 1-2 грецких ореха, 50 г копченой грудинки по желанию, майонез, базилик, соль по вкусу.

Баклажан нарезают пластинами, солят, оставляют на полчаса. Лук и перец нарезают, обжаривают. Помидор без кожицы добавляют к овощам, тушат 10 минут, солят. Орех обжаривают, рубят. Яйцо измельчают, сыр натирают. Смешивают яйцо, сыр, орехи, чеснок, базилик, майонез. Баклажаны промывают, обжаривают до мягкости. Каждый ломтик смазывают начинкой, добавляют томат, грудинку, сворачивают рулетом. Посыпают зеленью и сыром.

  • Калорийность на 100 г — 195 ккал.

  • Совет: закрепите рулетики зубочистками перед подачей. Лучше кушать охлажденными.

Заготовка на зиму в томатном маринаде

Баклажаны в пикантном томатно-чесночном маринаде отлично хранятся всю зиму. Ингредиенты: 2 кг баклажанов, 5 томатов, 5 сладких перцев, 2-3 острого перца, 2 головки чеснока, 100 г сахара, 100 мл масла, 70 мл уксуса, 2 столовые ложки соли.

Баклажаны нарезают, солят, через 20 минут промывают. Помидоры, сладкий и острый перец очищают, пропускают через мясорубку вместе с чесноком. Добавляют сахар, соль, масло, уксус, доводят до кипения. Кладут баклажаны, тушат под крышкой 30 минут. Горячими раскладывают по стерильным банкам, закатывают, переворачивают и укутывают до остывания.

  • Калорийность на 100 г — 110 ккал.

  • Совет: помидоры удобно натереть на терке, оставляя кожицу в руках. Остроту регулируйте перцем чили.

Три проверенных рецепта тещиного языка Три проверенных рецепта тещиного языка Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Три заповеди тещиного языка

Первая: солите баклажаны перед готовкой — это убирает горечь и сохраняет упругость. Вторая: не жалейте чеснока — он задает главный вкус. Третья: не пережаривайте баклажаны — они должны только зарумяниться, а дальше дойдут сами. Экспериментируйте с травами и специями, и каждый раз вы будете открывать эту закуску заново.

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