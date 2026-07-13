Три простых рецепта маринованных кабачков для банки 1 л

Кабачки удобны для зимних заготовок: они быстро пропитываются маринадом, хорошо сочетаются с чесноком, зеленью, перцем и томатами, а еще позволяют получить много вкусной закуски без сложной подготовки. Для литровых банок лучше выбирать молодые плоды с тонкой кожицей и мелкими семенами. Такие кабачки сохраняют форму, остаются нежными и не требуют долгой обработки.

Салат из кабачков с морковью и луком

Эта закуска по своей текстуре напоминает грузинское лечо, она получается в меру сладкой, сочной и невероятно ароматной. Пищевая ценность такой овощной смеси равна 40 килокалориям на 100 граммов. Ингредиентный набор включает 300 граммов кабачков, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука, 100 миллилитров рафинированного масла, столовую ложку сахара, чайную ложку соли, 40 миллилитров уксуса и один небольшой острый перец. Кабачки режутся небольшими брусочками. Морковь измельчается на крупной терке, а лук нарезается тонкими полукольцами. Все подготовленные овощи перекладываются в глубокую кастрюлю, добавляется масло, сахар и соль. Масса ставится на плиту, доводится до кипения и тушится на умеренном огне 20 минут. За несколько минут до готовности в салат вводится измельченный острый перец и вливается уксус. Горячая овощная смесь раскладывается по чистым банкам, наполняя их до самого верха, и сразу закатывается прокипяченными крышками.

Совет: чтобы салат имел более насыщенный цвет и вкус, дайте ему постоять в кастрюле после выключения плиты еще 10 минут под крышкой перед фасовкой.

Салат из кабачков с морковью и луком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Острые маринованные кабачки с чесноком

Пикантная хрустящая закуска для тех, кто обожает яркие вкусовые ощущения. Кусочки кабачка получаются упругими и слегка жгучими. Энергетическая ценность этого блюда фиксируется на отметке 28 килокалорий в 100 граммах. Для создания рецепта нужно взять полкилограмма кабачков, один литр воды, столовую ложку соли, три столовые ложки сахара, 50 миллилитров уксуса, шесть долек чеснока, один жгучий перец, три зонтика укропа и 10 горошин черного перца. Молодые плоды нарезаются длинными брусочками или крупными кубиками. На дно литровой банки плотно укладывается укроп, нарезанный колечками острый перец, горошины черного перца и вся порция чеснока. Сверху забиваются кабачки. В кастрюле закипает вода, в ней растворяется соль и сахар. Кипящим маринадом овощи заливаются до краев. Банка прикрывается крышкой и оставляется на 15 минут для прогрева. Затем рассол сливается обратно, снова доводится до бурления, в него добавляется уксус, и производится финальная заливка. Тара мгновенно закатывается и укутывается в одеяло до полного остывания.

Совет: для достижения максимального хруста нарезанные кабачки можно засыпать парой ложек соли на полчаса, затем слить выделившийся сок, промыть их и только после этого отправлять в банку.

Как замариновать кабачки в банке 1 л, чтобы они получились хрустящими и ароматными? Три проверенных рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кабачки в томатной заливке

Такой вариант ближе к готовому овощному гарниру. Кабачки становятся мягче, впитывают томатный вкус и получаются особенно аппетитными. Заготовку можно подавать холодной или слегка подогревать. Калорийность составляет примерно 55 ккал на 100 г.

Количество ингредиентов: на банку 1 л потребуется 550 г кабачков, 220 г спелых помидоров или 180 мл густого томатного сока, 1 зубчик чеснока, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 1,5 столовой ложки уксуса 9%, 1 столовая ложка растительного масла и щепотка молотого черного перца.

Приготовление: кабачки нарежьте кубиками среднего размера. Помидоры измельчите блендером и протрите через сито, если хотите получить более гладкую заливку. Томатную массу доведите до кипения, добавьте соль, сахар, масло, перец и измельченный чеснок. Всыпьте кабачки и тушите 8 минут, аккуратно помешивая. Влейте уксус, прогрейте еще минуту и переложите массу в стерильную банку. Закатайте, переверните, укутайте и оставьте до полного охлаждения.

Совет: для более яркого вкуса можно добавить немного сладкого перца, нарезанного мелкими кубиками, но его количество лучше уменьшить за счет части кабачков.

Кабачки на зиму в банке 1 л: три простых рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для литровых банок выбирайте кабачки длиной до 20 см: они нежнее и быстрее маринуются. Банки обязательно стерилизуйте, а крышки кипятите, так заготовки лучше хранятся. Уксус добавляйте строго по рецепту, особенно если банки будут стоять в кладовой. После закатки проверяйте крышку: из-под нее не должен выходить воздух или маринад. Хранить кабачки лучше в прохладном темном месте, а открытую банку держать только в холодильнике.

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