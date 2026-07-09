Зеленые помидоры: 3 небанальных рецепта, которые стоит попробовать

Зеленые помидоры незаслуженно остаются в тени своих зрелых собратьев, хотя способны подарить блюдам особую кислинку и плотную текстуру. Их можно не только мариновать — из них выходят отличные горячие блюда и даже закуски с тонким балансом вкусов. Главное — выбирать плоды без повреждений, средней плотности: слишком твердые будут грубоваты, а слегка мягкие потеряют форму при термообработке. И еще один нюанс: из-за природной терпкости зеленые помидоры хорошо сочетаются с кисло-сладкими акцентами — медом, яблочным уксусом, изюмом или сухофруктами.

Запеченные зеленые помидоры с пряными травами и чесноком

В этом блюде кислинка томатов смягчается за счет оливкового масла и прогретых специй, а корочка из панировочных сухарей придает приятный хруст.

Понадобится 400 г зеленых помидоров, 3 зубчика чеснока, 2 веточки свежего тимьяна и 1 веточка розмарина, 60 г панировочных сухарей, 3 столовых ложки оливкового масла, соль по вкусу и 0,5 чайной ложки паприки.

Помидоры нарезают кружочками толщиной около 1 см, выкладывают на противень, каждый слой слегка промазывают маслом, посыпают измельченным чесноком и травами, сверху присыпают сухарями и паприкой. Запекают при 180 градусах примерно 25 минут, пока сухари не станут золотистыми, а помидоры — мягкими, но не разваливающимися.

Полезный совет: чтобы блюдо получилось менее калорийным, можно уменьшить количество сухарей и запекать под фольгой первые 15 минут — так томаты сохранят сочность без лишнего жира.

Калорийность — примерно 135 ккал на 100 г.

Что приготовить из зеленых помидоров: 3 проверенных рецепта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Теплый салат с зелеными помидорами, обжаренным перцем и луком

Здесь важна быстрая обжарка: она раскрывает сладковатые ноты перца и лука, а помидоры остаются чуть хрустящими внутри.

Для приготовления берут 350 г зеленых помидоров, 1 сладкий перец, 1 красная луковица, 1 столовая ложка бальзамического уксуса, 0,5 чайной ложки сахара, соль, перец по вкусу и 2 столовые ложки растительного масла.

Лук и перец режут соломкой и обжаривают до мягкости, добавляют дольки помидоров и держат на огне еще 3–4 минуты, чтобы овощи слегка схватились, но сохранили структуру. Затем заправляют уксусом с сахаром и специями. Такой салат хорош сразу после приготовления, пока он теплый.

Совет: если хочется более яркого аромата, можно добавить в конце немного свежей кинзы или петрушки — зелень подчеркнет свежесть помидоров.

Калорийность — около 120 ккал на 100 г.

Зеленые помидоры в легком кляре с йогуртовым соусом

Это своего рода овощные «пончики», только без лишней тяжести: кляр получается воздушным, а соус — освежающим.

Для блюда нужны 400 г зеленых помидоров, 1 яйцо, 100 г муки, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, соль по вкусу, растительное масло для жарки и для соуса — 150 г натурального йогурта, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 долька чеснока и 40 г укропа.

Помидоры режут кружками, окунают в кляр из яйца, муки, разрыхлителя и соли, обжаривают в небольшом количестве масла до золотистой корочки. Соус готовят, смешивая йогурт с соком лимона, измельченным чесноком и рубленым укропом. Подавать лучше сразу, пока кляр хрустящий.

Совет: чтобы снизить калорийность, можно не жарить, а запечь кружки в духовке при 200 градусах, предварительно смазав их тонким слоем масла и обваляв в муке, — получится почти так же вкусно, но гораздо легче.

Калорийность — ориентировочно 180 ккал на 100 г.

Ранее мы рассказали о том, как сварить варенье из абрикосов по-новому.