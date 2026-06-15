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15 июня 2026 в 14:30

Беру лаваш, творог и кефир — через 30 минут на столе ленивая ачма: сочнее грузинской и втрое быстрее

Фото: D-NEWS.ru
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Беру тонкий лаваш, творог, сметану, кефир и яйцо — и через 30 минут собираю ленивую ачму без возни с тестом. Слои лаваша пропитываются кефирно-яичной заливкой, а творог с зеленью делают начинку нежной и ароматной. Получается обалденная вкуснятина: сытный, сочный пирог с румяной корочкой, который напоминает традиционную грузинскую ачму, но готовится в разы быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 300 г творога, 100 г сметаны, 50 мл кефира, 20 г зеленого лука, 1 яйцо, 1/3 ч. ложки соли. В миске смешайте кефир, яйцо и соль. Лук мелко нарежьте. Соедините творог, сметану и лук. Форму для запекания застелите большим листом лаваша так, чтобы края свисали. Смажьте его заливкой. Выложите часть творожной начинки, накройте кусочком лаваша, снова смажьте заливкой. Повторяйте, пока не закончатся продукты. Последним слоем должен быть лаваш. Загните свисающие края, смажьте верх заливкой. Выпекайте при 180°C 25–30 минут до румяности. Подавайте горячей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту ленивую ачму из лаваша. Даже те, кто скептически относится к упрощенным рецептам, просили добавки. Кстати, вместо зеленого лука можно взять укроп или кинзу — вкус станет более кавказским. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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рецепты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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