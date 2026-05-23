Ачма из лаваша со шпинатом и зеленью: ленивая версия грузинского пирога — пальчики оближешь

Ачма из лаваша со шпинатом и зеленью: ленивая версия грузинского пирога — пальчики оближешь

Быстрая ачма из лаваша с молодым шпинатом и зеленью — это ленивая версия знаменитого грузинского пирога, которая получается ничуть не хуже классической. Никакой возни — просто порвал лаваш, залил кефирной смесью, пересыпал сыром и запекал.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сочный пирог с хрустящей золотистой корочкой, пропитанный кефирной заливкой. Лаваш становится мягким, шпинат и зелень придают свежесть, а сулугуни делает начинку тягучей и ароматной. Идеален для завтрака, пикника или как перекус на работе.

Для приготовления вам понадобится: 3 листа лаваша, 500 мл кефира, 200 г сулугуни, 1 горсть шпината, 1 пучок петрушки, 1 пучок укропа, 2 яйца, 50 г сливочного масла.

Форму смажьте сливочным маслом, выложите первый лист лаваша так, чтобы края свисали. Смешайте кефир с яйцами, зеленью и шпинатом. Оставшийся лаваш порвите кусочками, обмакните в заливку. Выкладывайте слоями лаваш и тертый сыр. Закройте пирог свисающими краями лаваша. Выпекайте при 200 °C 25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячей или холодной.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту быструю ачму. Шпинат и зелень добавили свежести, а кефирная заливка сделала пирог сочным и нежным. Даже на следующий день ачма осталась вкусной. Кстати, вместо сулугуни можно взять моцареллу или брынзу — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для быстрой грузинской выпечки!