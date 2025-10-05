Ачма: тот самый сырный завтрак из Грузии. Выглядит сложно, а на деле — проще некуда!

Ачма — это настоящая королева грузинской кухни! Если вы любите хачапури, то этот многослойный сырный пирог вас точно покорит. В отличие от своих собратьев, ачма состоит из множества тонких слоёв теста, которые создают невероятную, просто воздушную текстуру. А когда каждый из этих слоёв щедро пересыпан ароматным сулугуни и нежным адыгейским сыром, получается настоящее пирожное наслаждение. Я долго думала, что это блюдо сложное, пока не рискнула приготовить его дома. Оказалось, что главное — понять принцип, а дальше всё идёт как по маслу! Особую сочность и лёгкую кислинку нашей начинке придаёт мацони. Поверьте, аромат, который будет стоять на вашей кухне, стоит всех приложенных усилий.

Для начала приготовим простое пресное тесто. Просеянную муку (500–700 г) смешай с половиной чайной ложки соли. Влей 300 мл воды и добавь 2 яйца. Замеси эластичное, но довольно крутое тесто. Дай ему отдохнуть под полотенцем минут 30, пока займёшься начинкой. Оба вида сыра (по 300 г сулугуни и адыгейского) натри на крупной тёрке и смешай с 300 г мацони. Мацони можно заменить густым кефиром, если его нет под рукой. Тесто раздели на 8–9 частей. Самый большой кусок оставь для нижнего и верхнего слоев. Каждый кусок, кроме последнего, нужно будет раскатать в тонкий пласт и буквально на минуту опустить в кипящую подсоленную воду, а затем сразу в холодную воду. Это и есть тот самый секрет слоев! Обсушенные полотна выкладывай в смазанную маслом форму, щедро перемазывая растопленным сливочным маслом (150 г) и пересыпая сырной начинкой. Верхний слой теста варить не нужно — просто накрой им пирог, заверни края и смажь маслом. Выпекай в разогретой до 180–200 °C духовке около 40–50 минут до золотисто-коричневой корочки. Дай ачме немного остыть в форме, прежде чем резать, — так слои лучше сохранят форму.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.