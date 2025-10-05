Превратила слоеное тесто в шедевр! Необычные плоские круассаны с яблоками — завтрак как из пекарни за 10 минут

Эти плоские круассаны с яблоком стали настоящим открытием осени! Они сочетают в себе хрустящее слоеное тесто, нежную фруктовую начинку и аромат грецких орехов. В отличие от классических круассанов, их не нужно долго выпекать, они готовятся буквально за 15 минут и идеально подходят к утреннему кофе. Я готовлю их, когда хочу создать атмосферу французской пекарни у себя дома без лишних хлопот. Дети обожают эти круассаны за их сладкий вкус, а я ценю за простоту и элегантность.

Для теста возьмите 500 г готового слоеного теста. Для начинки: 2 яблока, 50 г грецких орехов, 3 ст. л. коричневого сахара, 1 ч. л. корицы, 1 яйцо для смазки. Разморозьте тесто по инструкции. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с коричневым сахаром, корицей и измельченными орехами. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, разрежьте на треугольники. На широкую часть каждого треугольника выложите яблочную начинку. Сверните круассаны, начиная с широкой стороны. Аккуратно прижмите их ладонью, чтобы получились плоские круассаны. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой.

