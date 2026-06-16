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16 июня 2026 в 07:55

4 лучших рецепта сорбета — освежающий десерт проще мороженого

Что такое сорбет и как его приготовить Что такое сорбет и как его приготовить Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В жару даже думать о тяжелых десертах не хочется. Сорбет — это идеальное спасение: легкий, яркий, освежающий, с натуральным вкусом фруктов и приятной кислинкой. Он быстро готовится, почти не требует усилий, а главное — отлично бодрит и охлаждает. Собрали четыре простых рецепта. Вам не понадобится мороженица и сложные дорогие продукты.

Рецепт №1. Клубничный сорбет — классика лета

Возьмите 600 г свежей или замороженной клубники, добавьте 100–120 г сахарной пудры, сок одного лимона и 100 мл холодной воды. Пробейте все блендером до гладкого пюре. Попробуйте на вкус — если нужно, добавьте еще немного сахара. Переложите массу в пластиковый контейнер, накройте крышкой и уберите в морозилку. Первые 2–3 часа каждые полчаса доставайте и хорошенько размешивайте вилкой, разбивая кристаллики льда. Потом оставьте еще на 3–4 часа до полного застывания.

Клубничный сорбет получается ярко-розовым, ароматным и очень освежающим — настоящая летняя радость.

  • Совет: если используете замороженную клубнику, воды можно взять чуть меньше — сорбет будет более насыщенным.

Рецепт №2. Лимонный сорбет — бодрящий и кисло-сладкий

Смешайте сок 4–5 крупных лимонов (примерно 150–180 мл) с цедрой одного лимона, 150 г сахара и 300 мл воды. Поставьте на маленький огонь и прогрейте, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Остудите сироп до комнатной температуры, потом уберите в холодильник на 1 час. Перелейте в контейнер и отправьте в морозильную камеру. Перемешивайте каждые 40 минут в течение первых трех часов.

Лимонный сорбет отлично освежает, снимает жажду и бодрит — идеально после обеда или как перекус в жару.

  • Совет: добавьте пару веточек свежей мяты в сироп — аромат будет просто волшебным.

Рецепты сорбета Рецепты сорбета Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт №3. Арбузный сорбет — самый легкий и водянистый

Возьмите 800 г мякоти спелого арбуза без косточек, засыпьте к нему 80–100 г сахарной пудры и сок одного лайма. Пробейте блендером до однородности. По желанию положите в массу немножко листиков мяты. Перелейте в форму и переставьте в морозилку. Перемешивайте массу первые 2-3 часа каждые полчаса, чтобы текстура была гладкой и без льдинок.

Арбузный сорбет получается невероятно легким, почти как фруктовый лед, но намного вкуснее и полезнее.

  • Совет: выбирайте очень сладкий и спелый арбуз — тогда сахара понадобится минимум.

Рецепт №4. Персиковый сорбет с медом — нежный и ароматный

Возьмите 5-6 спелых персиков (примерно 700 г), снимите кожицу, ошпарив плоды кипятком, удалите косточки и нарежьте. Добавьте 2-3 ст. л. меда, сок половины лимона и 80 мл воды. Пробейте блендером до гладкости. Перелейте в контейнер и заморозьте, перемешивая каждые полчаса первые три часа.

Персиковый сорбет выходит бархатистым, с тонким медовым ароматом и легкой кислинкой.

  • Совет: если персики очень сладкие, можно уменьшить количество меда или добавить больше лимонного сока.

Советы, как приготовить идеальный сорбет в жару

  • Чем более спелые фрукты — тем вкуснее получится сорбет.

  • Не жалейте сока лимона или лайма — они помогают сохранить цвет.

Готовый сорбет хранится в морозилке до двух недель, но обычно исчезает гораздо быстрее. Перед подачей достаньте десерт за 5–10 минут, чтобы он слегка размягчился и стал удобным для ложки.

Можно экспериментировать: добавлять в клубничный базилик, в арбузный — немного имбиря, а в персиковый — пару ложек йогурта для более кремовой текстуры. Подавайте сорбет в креманках, украсив свежими ягодами, мятой или тонкими ломтиками фруктов.

Ранее рассказывали, как приготовить простое домашнее мороженое.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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