Мерц раскрыл, кто должен сыграть важную роль в переговорах с РФ по Украине

Мерц раскрыл, кто должен сыграть важную роль в переговорах с РФ по Украине Мерц: председатель Евросовета Кошта должен играть важную роль в переговорах

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что председатель Европейского совета Антониу Кошта должен участвовать в возможных переговорах с Россией по украинскому вопросу, передает ТАСС. По его словам, страны достигли взаимопонимания по формату переговоров.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта должен играть в этом важную роль, — отметил Мерц.

Также Мерц заявил, что по инициативе Киева ключевую роль должны играть представители Германии, Франции и Великобритании. Он отметил, что эти государства оказывают значительную военную помощь Украине, выделив при этом Германию как «лидера среди доноров Киева».

В то же время канцлер подчеркнул, что на текущем этапе нет необходимости принимать окончательное решение о том, кто будет представлять Евросоюз на переговорах. По словам Мерца, этот вопрос будет актуален в том случае, если переговорный процесс действительно начнется.

Ранее Кошта подтвердил, что на саммите ЕС возникли разногласия из-за его попыток наладить дипломатические контакты с Россией. Он также заявил, что его действия направлены исключительно на защиту интересов Евросоюза.