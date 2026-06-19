Тру кабачок, добавляю паприку и яйца: такие лепешки на сковороде летом готовлю вместо драников

Тру кабачок, добавляю паприку и яйца: такие лепешки на сковороде летом готовлю вместо драников

Готовим обалденные лепешки. Они чем-то напоминают драники, только получаются нежнее, сочнее и с легким ароматом сладкой паприки.

Мне нравится, что для рецепта не нужен сыр, фарш или какие-то дорогие добавки. Кабачок остается главным ингредиентом, а паприка лишь подчеркивает его вкус и придает аппетитный золотистый оттенок.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 400 г, яйцо — 1 шт., репчатый лук — 40 г, мука — 3 ст. л., паприка сладкая молотая — 0,5 ч. л., разрыхлитель — 0,5 ч. л., петрушка — 3–5 г, растительное масло — 50 мл, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу. Для соуса: сметана — 150 г, чеснок — 2 зубчика, укроп — небольшой пучок.

Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите выделившийся сок. Добавьте мелко нарезанный лук, яйцо, паприку, разрыхлитель, соль, перец и муку. Перемешайте до получения густой массы.

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте тесто ложкой и слегка разравнивайте, формируя круглые лепешки. Жарьте по несколько минут с каждой стороны до красивой румяной корочки. Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом. Подавайте лепешки горячими, пока корочка остается хрустящей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что вкус кабачка здесь не прячется за большим количеством начинки или сыра. Если попадаются совсем молодые плоды с тонкой кожицей, лепешки получаются особенно нежными.