Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 15:16

1 стакан кефира, крабовые палочки и сыр — жарю гору оладий: вместо надоевших пирожков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру самые простые продукты, которые часто лежат в холодильнике без дела, и через полчаса получаю целую тарелку румяных оладий. Сыр внутри приятно тянется, крабовые палочки делают вкус интереснее, а чеснок добавляет тот самый аппетитный аромат, который моментально собирает всех на кухне.

Получается сытный перекус, быстрый ужин или отличная закуска для гостей.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 300 мл, яйца — 2 шт., мука — 180–200 г, сода — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., твердый сыр — 150 г, крабовые палочки — 200 г, чеснок — 2 зубчика, зеленый лук — 1 пучок, соль — 1/2 ч. л., черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

В кефир добавьте соду и оставьте на 2–3 минуты. Затем вбейте яйца, добавьте соль и перец, перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите густое тесто, по консистенции напоминающее очень густую сметану.

Добавьте натертый сыр, мелко нарезанные крабовые палочки, измельченный чеснок и зеленый лук. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что оладьи получаются необычными и очень сытными. Больше всего нравится сочетание расплавленного сыра, нежных крабовых палочек и легкого чесночного аромата.

Проверено редакцией
Читайте также
Кабачок, картошка и курица — жарю оладьи «Трио»: румяные снаружи и сочные внутри
Общество
Кабачок, картошка и курица — жарю оладьи «Трио»: румяные снаружи и сочные внутри
Беру пюре и пачку фарша: через 30 минут подаю запеканку «Бургер» — нежная, простая, со вкусом фастфуда, но домашняя
Общество
Беру пюре и пачку фарша: через 30 минут подаю запеканку «Бургер» — нежная, простая, со вкусом фастфуда, но домашняя
Крабовый салат «Огонек»: беру молодую капусту и соус сладкий чили — классный вариант давно знакомого салата
Общество
Крабовый салат «Огонек»: беру молодую капусту и соус сладкий чили — классный вариант давно знакомого салата
Шикарный летний обед: белорусский холодник и драники — простые продукты, а вкус на миллион
Общество
Шикарный летний обед: белорусский холодник и драники — простые продукты, а вкус на миллион
Запекаю свеклу и жарю шампиньоны: салат как в ресторане за копейки — вкусно и полезно
Общество
Запекаю свеклу и жарю шампиньоны: салат как в ресторане за копейки — вкусно и полезно
оладьи
сыр
крабовые палочки
кефир
ужин
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пообещал слонам из Лаоса лучшие условия в Казани
Доцент ответила, почему белые акулы могут подходить к берегу
Бузова нашла крайних в своем падении
Политолог ответил, какие риски таит подписанный Ираном и Трампом договор
Российские самолеты принесли неприятные «подарки» ВСУ в ДНР и под Сумами
Рютте анонсировал крупнейшую трансформацию НАТО в истории
Выпивший житель Бурятии «отомстил» чужому автомобилю
Глава Пентагона «проигнорировал» Украину после важной встречи НАТО
В СК пообещали установить всех причастных к атакам БПЛА на Подмосковье
Под днищем автомобиля в автосалоне нашли подозрительную коробку
Сын Байдена устроился на работу в центр реабилитации для наркозависимых
Симоньян назвала главную черту характера Путина
Врач дала советы по предотвращению приступов мигрени
Захарова призвала Молдавию прекратить уголовное преследование главы КСРС
«Верю, что живы. Мне так легче»: мать о пропавших 13 лет назад сыновьях
В ГД ответили, какую тактику стоит использовать РФ для борьбы с дронами ВСУ
Лавров анонсировал новые массированные удары по объектам ВСУ
Путин озвучил объемы товарооборота между Россией и Вьетнамом
Музыкальный критик ответил, ждет ли Пугачеву новая волна популярности
Возвращение лета и переменная облачность: погода в Москве в выходные
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.