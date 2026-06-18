1 стакан кефира, крабовые палочки и сыр — жарю гору оладий: вместо надоевших пирожков

Беру самые простые продукты, которые часто лежат в холодильнике без дела, и через полчаса получаю целую тарелку румяных оладий. Сыр внутри приятно тянется, крабовые палочки делают вкус интереснее, а чеснок добавляет тот самый аппетитный аромат, который моментально собирает всех на кухне.

Получается сытный перекус, быстрый ужин или отличная закуска для гостей.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 300 мл, яйца — 2 шт., мука — 180–200 г, сода — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., твердый сыр — 150 г, крабовые палочки — 200 г, чеснок — 2 зубчика, зеленый лук — 1 пучок, соль — 1/2 ч. л., черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

В кефир добавьте соду и оставьте на 2–3 минуты. Затем вбейте яйца, добавьте соль и перец, перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите густое тесто, по консистенции напоминающее очень густую сметану.

Добавьте натертый сыр, мелко нарезанные крабовые палочки, измельченный чеснок и зеленый лук. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что оладьи получаются необычными и очень сытными. Больше всего нравится сочетание расплавленного сыра, нежных крабовых палочек и легкого чесночного аромата.