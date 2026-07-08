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08 июля 2026 в 14:22

Моя бабушка никогда не выливала прокисшее молоко. Все ради этих невероятно пушистых оладий

Фото: D-NEWS.ru
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Скисшее молоко — не повод для расстройства, а повод для идеальных оладий. Они поднимаются так, что шапкой упираются в сковороду.

Ингредиенты

Молоко кислое — 500 мл, мука пшеничная — 350 г, яйцо куриное — 1 шт., сахар-песок — 3 ст. л., соль — 0,5 ч. л., сода пищевая — 1 ч. л., масло растительное — 6 ст. л.

Как готовлю

Сначала достаю кислое молоко и яйцо из холодильника, чтобы они согрелись, — это важно для реакции. Потом вливаю молоко в миску, сыплю соду и жду, пока масса запенится и успокоится, чтобы не было привкуса соды. Отдельно взбиваю яйцо с сахаром и солью, выливаю в молоко.

Теперь надо постепенно вводить муку, добиваясь консистенции, когда тесто лениво сползает с ложки. В конце добавляю 2 ст. л. масла для эластичности, даю тесту отдохнуть 10--15 минут. На среднем огне в хорошо прогретом масле жарю оладьи до золотистого цвета — они получаются высокими и ноздреватыми.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Оладьи вышли высокими, пористыми и румяными, как из детства. Самое приятное открытие: они остаются мягкими даже на второй день, не черствеют. Рекомендую есть их горячими, макая в варенье или мед.

Проверено редакцией
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