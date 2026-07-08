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08 июля 2026 в 14:03

Вместо привычных чебуреков — турецкие береки с баклажанами и брынзой. Сочнее, ароматнее и без масла во фритюре

Фото: D-NEWS.ru
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Беру тонкое тесто юфка, баклажаны, брынзу и сыр — и за 40 минут готовлю турецкие береки-треугольнички «Муска», хрустящие снаружи и сочные внутри. Все просто: обжариваю баклажаны с луком, смешиваю с брынзой, твердым сыром и зеленью, заворачиваю начинку в полоски теста, формируя плотные треугольники, смазываю яйцом с молоком и запекаю до золотистой корочки.

Получается обалденная вкуснятина: тесто тонкое, слоистое, хрустящее, а внутри — нежная баклажанная начинка с пикантной брынзой и тягучим сыром.

Для приготовления вам понадобится: 12 листов теста юфка или фило, 1 большой баклажан, 1 луковица, 150 г брынзы, 100 г твердого сыра, пучок петрушки, растительное масло, хлопья красного перца. Для смазывания: 1 яйцо, 140 мл молока, 3 ст. ложки растительного масла, кунжут. Лук и баклажан нарежьте кубиками, обжарьте до мягкости. Брынзу разомните, смешайте с тертым сыром, баклажанами, петрушкой и перцем. Тесто разрежьте на полоски, сложите по 4, смажьте смесью белка с молоком и маслом, выложите начинку и сверните треугольниками. Смажьте желтковой смесью, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до румяности. Подавайте теплыми или остывшими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти береки — даже те, кто не любит баклажаны, просили добавки! Тесто хрустит, начинка сочная. Кстати, вместо брынзы можно взять сулугуни или фету. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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