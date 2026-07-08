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08 июля 2026 в 09:32

Беру кабачок, яйцо и сыр: запеканка «Мяса нет» улетает на ура — простой летний рецепт для вкусного обеда

Фото: D-NEWS.ru
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Летом такую запеканку готовлю особенно часто. Молодые кабачки, картофель, помидоры и нежная яично-сырная заливка превращают самые простые овощи в полноценный обед. Даже те, кто обычно не представляет ужин без мяса, всегда просят добавку.

Мне нравится, что все продукты достаточно нарезать, сложить в форму и отправить в духовку. Пока запеканка готовится, можно спокойно заниматься своими делами, а кухня постепенно наполняется невероятно аппетитным ароматом.

Для приготовления понадобится: кабачки или цукини — 2 шт., картофель — 4 средних клубня, помидоры — 3 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, вода — 100 мл, сметана — 4 ст. л., майонез — 4 ст. л., яйцо — 1 шт., твердый сыр — 180–200 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, сушеные итальянские травы — 1 ч. л. по желанию.

Картофель, кабачки, помидоры и лук нарежьте тонкими кружочками. Форму для запекания слегка смажьте маслом и слоями выложите картофель, лук, кабачки и помидоры, слегка подсаливая и приправляя каждый слой. Влейте по краю формы воду.

В отдельной миске соедините яйцо, сметану и майонез, перемешайте до однородности и равномерно распределите заливку по овощам. Накройте форму фольгой и запекайте при 190 градусах около 40 минут. Затем снимите фольгу, щедро посыпьте натертым сыром и верните в духовку еще на 10–15 минут, пока сверху не появится аппетитная золотистая корочка.

Перед подачей дайте запеканке постоять 10 минут, чтобы она легче нарезалась на аккуратные порции.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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