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07 июля 2026 в 20:56

Снимаю с грядки первые кабачки, перцы и огурцы — делаю шикарную закуску: зимой открываю банки одну за другой

Фото: D-NEWS.ru
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Как только на огороде начинают созревать первые овощи, сразу готовлю это ассорти. В одной банке собираются хрустящие огурцы, сладкий перец, молодые кабачки и ароматная зелень. Каждый овощ сохраняет свой вкус, а вместе они превращаются в очень красивую и аппетитную закуску.

Особенно нравится, что рецепт не требует сложных специй. Листья смородины, вишни, хрена, зонтики укропа и немного базилика делают маринад насыщенным, а овощи остаются плотными и хрустящими даже спустя несколько месяцев хранения.

Для приготовления понадобится: огурцы — 500 г, молодые кабачки — 500 г, сладкий болгарский перец — 2–3 шт., небольшие помидоры — 400 г, листья черной смородины — 2–3 шт. на банку, листья вишни — 2–3 шт., листья хрена — по 1 шт., зонтики укропа — по 1 шт., базилик — 1–2 веточки, кориандр — 1 ч. л., чеснок — 2–3 зубчика на банку, репчатый лук — 1 шт., вода — 1 л, соль — 1,5 ст. л., сахар — 1 ст. л., уксусная эссенция 70% — 1 ст. л., гвоздика — 2–3 бутона, черный перец горошком — 6–8 шт.

В стерилизованные банки уложите листья смородины, вишни и хрена, зонтики укропа, веточки базилика, кориандр, кольца лука и пластинки чеснока. Затем плотно заполните банки небольшими огурцами, кружочками молодых кабачков, кусочками сладкого перца и помидорами.

Залейте овощи кипятком и оставьте на 15 минут. После этого воду слейте в кастрюлю, добавьте соль, сахар, гвоздику и перец горошком. Доведите маринад до кипения, проварите около 3 минут, затем снимите с огня, влейте уксусную эссенцию и сразу разлейте по банкам. Герметично закатайте крышками, переверните банки вверх дном, укутайте до полного остывания и уберите на хранение.

Проверено редакцией
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