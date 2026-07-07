Хрустящие огурцы с зернами горчицы и чили «Волшебные» — закрываем на зиму, к картошке и мясу, улетают за милую душу

Хрустящие огурцы с зернами горчицы и чили «Волшебные» — закрываем на зиму, к картошке и мясу, улетают за милую душу

Такие огурцы всегда выручают зимой, когда хочется чего-то хрустящего, ароматного и с легкой пикантной ноткой. Соус чили делает маринад насыщенным, чуть сладковатым и очень аппетитным, а сами огурчики остаются плотными и звонкими.

Рецепт простой, без сложных приемов, но результат получается отличный: банки красиво смотрятся на полке, а огурцы подходят и к жареной картошке, и к мясу, и просто как закуска на стол.

Для приготовления понадобится: огурцы — сколько войдет в банки, соус чили — 250–280 г, вода — 7 стаканов, сахар — 1 стакан, соль — 2 ст. л. с горкой, уксус 6% — 1 стакан, сухая горчица в зернах — 30 г, лавровый лист — 7 шт., корень хрена — 7–14 полосок, перец горошком — 20–30 шт., чеснок — 14–21 зубчик, листья смородины — 14 шт., зонтики укропа — 7 шт.

Огурцы заранее хорошо промойте и замочите в холодной воде на 2–3 часа, чтобы они получились особенно хрустящими. Банки простерилизуйте, на дно каждой положите лавровый лист, полоску корня хрена, несколько горошин перца, 2–3 зубчика чеснока, листья смородины и зонтик укропа. Плотно уложите огурцы.

Для маринада соедините воду, соус чили, сахар, соль, уксус и зерна горчицы, доведите до кипения и проварите 2–3 минуты. Залейте огурцы горячим маринадом, прикройте крышками и стерилизуйте банки объемом 0,7 л около 10–12 минут после закипания воды в кастрюле. Затем закатайте, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания. Из указанного количества получается примерно 7 банок по 0,7 л.