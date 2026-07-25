Курица в аэрогриле: три сочных рецепта на каждый день или для застолья

Семья и жизнь

Сочная курица в аэрогриле: три рецепта сытного блюда на каждый день

Курица в аэрогриле: три сочных рецепта на каждый день или для застолья

Многие хозяйки ищут быстрые и вкусные варианты ужина без лишнего масла. Курица в аэрогриле получается особенно сочной внутри и хрустящей снаружи, сохраняя полезные вещества. Эти три рецепта помогут разнообразить меню, используя доступные продукты с необычными сочетаниями для яркого вкуса.

Курица в аэрогриле с гранатовым маринадом и свежим розмарином

Для этого блюда понадобятся куриные бедра без кожи (800 г), гранатовый сок (150 мл, лучше свежевыжатый), розмарин свежий (2–3 веточки), чеснок (3 зубчика), оливковое масло (1 ст. л.), соль и черный перец по вкусу, мед (1 ч. л.).

Смешайте сок с измельченным чесноком, листьями розмарина, медом, маслом, солью и перцем. Залейте курицу маринадом на 1–2 часа. Выложите в корзину аэрогриля и готовьте при 180°C около 25–30 минут, перевернув в середине. Гранатовый маринад придает легкую кислинку и красивый цвет.

На 100 г: примерно 165 ккал, белки — 19 г, жиры — 11 г, углеводы — 2 г.

Польза: гранатовый сок богат антиоксидантами, помогает укрепить иммунитет и улучшить кровообращение.

Вредные свойства: при частом употреблении гранатовый сок может раздражать желудок у людей с повышенной кислотностью; избыток жареного мяса нагружает пищеварение.

Курица в аэрогриле с овсяной корочкой и тыквенным пюре

Понадобятся куриное филе (600 г), овсяные хлопья (100 г, грубого помола), тыква вареная (200 г), чеснок (2 зубчика), паприка сладкая (1 ч. л.), растительное масло (1 ч. л.), соль, щепотка мускатного ореха.

Разомните тыкву в пюре с чесноком и специями. Обмажьте филе пюре, затем обваляйте в овсяных хлопьях. Сбрызните маслом и запекайте в аэрогриле при 170°C 20–25 минут до золотистой корочки. Овсяная панировка — редкий, но полезный способ сделать блюдо хрустящим без лишних калорий.

Курица в аэрогриле: три сочных рецепта на каждый день или для застолья Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

На 100 г: примерно 140 ккал, белки — 22 г, жиры — 3 г, углеводы — 8 г.

Польза: овсянка богата клетчаткой для пищеварения и стабильного сахара в крови; тыква добавляет витамин A для зрения и иммунитета.

Вредные свойства: овсянка в больших количествах может мешать усвоению некоторых минералов из-за фитиновой кислоты; избыток тыквы иногда вызывает вздутие у чувствительных людей.

Курица в аэрогриле с маринадом из кваса и сушеных белых грибов

Понадобятся куриные голени (700 г), квас (200 мл, хлебный), сушеные белые грибы (30 г), лук репчатый (1 шт.), чеснок (4 зубчика), лавровый лист (1 шт.), соль и перец по вкусу, немного растительного масла (1 ст. л.).

Замочите грибы, затем измельчите с луком и чесноком. Смешайте с квасом, лаврушкой, солью и перцем. Замаринуйте голени на 3–4 часа. Готовьте в аэрогриле при 185°C 30 минут, периодически поливая маринадом. Квас и грибы дают глубокий, почти лесной аромат — редкое сочетание для повседневного стола.

На 100 г: примерно 160 ккал, белки — 20 г, жиры — 9 г, углеводы — 3 г.

Польза: белые грибы — источник растительного белка и витаминов группы B для энергии; квас улучшает микрофлору кишечника.

Вредные свойства: квас содержит алкоголь в малых дозах, что противопоказано некоторым людям; сушеные грибы могут накапливать тяжелые металлы, если собраны в неблагоприятных местах.

Эти рецепты курицы в аэрогриле помогут приготовить сытное блюдо быстро и с минимальными усилиями. Каждый вариант легко адаптировать под вкусы семьи, меняя специи. Пробуйте новые сочетания и радуйте близких полезной домашней едой.

Ранее мы делились с вами рецептами ужина без долгой готовки у плиты.