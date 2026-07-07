Как защитить и спасти урожай картофеля: главные болезни и вредители в июле

Как защитить и спасти урожай картофеля: главные болезни и вредители в июле

Июль — критический месяц для картофеля. Именно сейчас, в разгар цветения и активного роста клубней, урожай оказывается под двойным ударом: с одной стороны — фитофтора, способная за неделю уничтожить существенную часть посадок картофеля, с другой — полчища колорадского жука, которые за считаные дни могут объесть ботву и остановить рост клубней. В этой статье — полный план защиты картофеля от главных угроз июля.

Фитофтора — главная опасность июля

Фитофтора — одна из самых страшных болезней картофеля в июле. Она обычно приходит вместе с затяжными дождями и густыми туманами.

Коварство болезни заключается в том, что, когда на листьях появляются характерные бурые пятна и белый налет с нижней стороны, бороться с ней уже практически бесполезно. Инфекция стремительно распространяется вниз по стеблям, проникает в почву и заражает молодые клубни.

Борьба с этим недугом требует комплексного подхода. Если патоген уже активизировался, обычные народные средства вроде молочной сыворотки или йода окажутся малоэффективными. В такой ситуации необходимо экстренное лечение фитофторы на картофеле.

Не стоит ждать массового поражения грядок: первая профилактическая обработка картофеля от болезней должна осуществляться еще до смыкания ботвы в рядках, чтобы создать надежный защитный барьер.

Как работает профилактика?

Самую раннюю обработку проводят до появления цветков.

Вторую — медными препаратами где-то через две недели после первой.

Летом много осадков? Температура ниже, чем обычно? Повторяйте обработки чаще: каждую неделю.

Чем именно бороться?

Фитофтора на картофеле Фото: Shutterstock/FOTODOM

медный купорос (10 г на 10 литров воды);

1%-ная бордоская жидкость.

Если первую обработку пропустили, можно использовать биологические препараты на основе сенной палочки.

Картошку рекомендуем опрыскивать по вечерам. Идеальная погода — безветренная и сухая. Если вдруг пошел дождь, обработку придется повторить.

Все пораженные листья и кусты сразу удаляйте и сжигайте — ни в коем случае не закладывайте их в компост.

А еще никогда не поливайте картофель дождеванием по ботве: лишняя влага на листьях сильно провоцирует развитие фитофторы.

Помните, что запущенная фитофтора в июле — страшная болезнь картофеля. Она не оставляет шансов на полноценный сбор качественных корнеплодов, поэтому регулярный осмотр посадок должен стать обязательным правилом.

Колорадский жук: как бороться в разгар сезона

Если фитофтороз действует скрытно, то главный полосатый враг пасленовых заявляет о себе максимально открыто и нагло. В июле колорадский жук достигает пика активности. Вредители картофеля быстро расползаются, объедают листву, и растение перестает наращивать клубни. В период цветения применять химические препараты нельзя, поэтому в ход идут безопасные методы.

К тому же в этом месяце на грядках можно встретить все стадии развития этого насекомого. Это сильно осложняет процесс защитных мероприятий, так как разные стадии имеют разную чувствительность к препаратам.

Эффективная борьба с колорадским жуком на картофеле требует системного подхода, строится на чередовании современных инсектицидов биологического и химического происхождения. Обратите внимание, что вредитель быстро вырабатывает иммунитет к однотипным ядам, поэтому препараты необходимо менять каждый сезон.

Растворите в 10 л воды 100–130 г мочевины и 100–150 г дегтярного мыла. Полученный раствор хорошо уничтожает как взрослых личинок, так и яйцекладки при непосредственном попадании на них.

Обработку проводите только в сухую безветренную погоду — оптимально утром или вечером, тщательно смачивая нижнюю сторону листьев. Повторяйте по мере появления новых личинок, но не чаще одного раза в 7–10 дней.

Важный момент: при борьбе с колорадским жуком на картофеле обрабатывайте не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев — именно там чаще всего скрываются молодые личинки.

Вот еще ловушки, которые помогут вам побороть вредителя. Колорадского жука на картофеле можно поймать несколькими способами.

Как бороться с вредителями Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нарежьте картофель кусочками и замочите их на 2 часа в воде с валерианой (30 капель на 1 л воды). Разложите приманку в небольшие емкости и закопайте по краям грядок. За сутки в одну такую ловушку может собраться несколько десятков жуков.

Возьмите ведро, наполните его примерно на треть свежей картофельной ботвой и влажными опилками. Накройте мелкой сеткой и поставьте в тенистом месте. Жуки охотно будут заползать в такой «домик» и скапливаться там.

Мульчирование скошенной травой — отличная защита картофеля в июле. Это снижает популяцию колорадского жука на 40–70% без применения химии.

Взрослых жуков, которые слабо реагируют на народные средства, придется собирать вручную.

Другие болезни и вредители: черная ножка, проволочник

Колорадский жук, конечно, не единственный вредитель — фанат картофеля.

Бактериальная инфекция, известная как черная ножка, часто проявляется именно в условиях повышенной влажности почвы. Основание стебля пораженного куста начинает чернеть, загнивать, а само растение легко выдергивается из земли. Вылечить такие кусты, увы, невозможно, их необходимо немедленно удалить с корнем и сжечь, а лунку пролить раствором медного купороса, чтобы остановить бактерии.

В июле личинка жука-щелкуна (его называют проволочником) особенно активна и может серьезно повредить клубни картофеля, проделывая в них узкие длинные ходы. Как спасти от него урожай картофеля? Помогают биологические методы: полив грядок настоями чистотела или крапивы, а также поддержание оптимальной кислотности почвы с помощью древесной золы.

Еще один полезный совет: уничтожайте пырей— это основная пища проволочника. Безжалостно вырывайте его прямо с корнями.

Среди эффективных народных средств — зола. Рассыпьте ее между рядов грядок или полейте сам картофель раствором. Готовьте его в пропорции 1 стакан золы на 10 л воды.

Еще можно сделать ловушки: для этого разрежьте старые клубни пополам, насадите на палочки и закопайте на глубину 10–15 см в местах наибольшего скопления вредителя. Через 2–4 дня выкопайте и уничтожьте собравшихся личинок.

Профилактика и обработка картофеля в июле

Защита картофеля в июле строится на трех китах.

В первой половине месяца, когда ботва еще активно растет, можно применять медьсодержащие препараты контактного действия. Они создают на поверхности листьев тонкую защитную пленку, которая препятствует прорастанию спор патогенных грибов после очередного дождя.

В сухую погоду отличные результаты показывает использование биофунгицидов на основе сенной палочки или триходермы. Такая обработка картофеля спасает его от болезней и абсолютно безопасна для человека, полезных насекомых-опылителей и домашних животных, что позволяет проводить ее даже за пару недель до выкопки ранних сортов. Главное условие — проводите опрыскивание по вечерам или в пасмурную погоду, так как полезные живые бактерии быстро погибают в зной.

А еще напоминаем вам следить за своим огородом: постоянно осматривайте грядки. И конечно, не загущайте посадки, удаляйте нижние листья для вентиляции.

Как защитить и спасти урожай картофеля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать, если болезнь уже появилась

Если, несмотря на все ваши усилия, инфекция все же проникла на грядки, паниковать не стоит — действовать нужно быстро и хладнокровно. В первую очередь необходимо тщательно удалить все сильно пораженные листья и стебли, чтобы снизить концентрацию инфекционного фона на участке. Не выбрасывайте остатки в компост, так как споры гриба перезимуют там. Лучше сжечь их.

Оставшиеся растения срочно обработайте системно-контактными фунгицидами. Они не просто смываются дождем, а проникают внутрь выживших тканей растения, останавливая распространение болезни изнутри. При работе с химикатами строго соблюдайте дозировку, указанную производителем на упаковке, и обязательно выдерживайте период ожидания — время от последней обработки до сбора урожая, которое обычно составляет от 20 до 30 дней.

В ливни обработки повторяют каждые 7–10 дней. Пораженные клубни (если они не начали гнить) можно использовать в пищу, но для хранения они уже не годятся.

Важно: в июле не стоит проводить сильные химические обработки, особенно если приближается уборка ранних сортов картофеля.

Сорта картофеля, устойчивые к болезням

Выбор устойчивого сорта — один из самых надежных способов защитить будущий урожай.

«Удача», «невский», «жуковский», «ред скарлетт» — отличаются повышенной устойчивостью к фитофторозу.

«Альфа» — новый среднеранний сорт, устойчивый к раку картофеля, нематоде, фитофторозу клубней, альтернариозу и парше.

«Фарн» и «адеон» — новые сорта, выведенные в Северной Осетии, отличаются устойчивостью к жаре, засухе и вирусным заболеваниям.

Компост и простые удобрения из обычных домашних отходов — тема другой нашей статьи.