Надоело пюре и жареная: картофельные полоски — хрустят не хуже картошки фри, а внутри нежность

Надоело пюре и жареная: картофельные полоски — хрустят не хуже картошки фри, а внутри нежность

Из обычной картошки можно приготовить не только пюре или жареный гарнир. Стоит добавить несколько простых ингредиентов и немного изменить форму — получаются аппетитные картофельные полоски с золотистой хрустящей корочкой и удивительно нежной серединкой. Такая закуска исчезает со стола быстрее любых чипсов.

Особенно нравится, что ингредиенты самые простые, а результат выглядит очень эффектно. Картофельные бруски можно подать как самостоятельную закуску с любимым соусом или вместо привычного гарнира к мясу, курице и рыбе.

Для приготовления понадобится: картофель — 2 шт., кукурузный крахмал — 3 ст. л., мука — 1 ст. л., укроп — 1 ст. л., паприка — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Картофель очистите, нарежьте небольшими кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Полностью слейте воду и сразу разомните картофель в однородное пюре без комочков. Добавьте мелко нарезанный укроп, паприку, соль и перец. Затем всыпьте муку и кукурузный крахмал, замесите мягкое эластичное тесто.

Раскатайте его в пласт толщиной около 1 см и нарежьте полосками. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжаривайте их с двух сторон до красивой золотистой корочки. Готовую закуску переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и сразу подавайте к столу.