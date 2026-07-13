Яблоки и сливки в одной банке: крем-пюре, от которого зимой не оторваться, — и на тост, и в пирог

Яблоки и сливки в одной банке: крем-пюре, от которого зимой не оторваться, — и на тост, и в пирог

Беру яблоки, сахар и сгущенные сливки — варю яблоки с сахаром до мягкости, пюрирую, добавляю сгущенку и увариваю до кремообразной консистенции.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, воздушное, бархатистое крем-пюре с насыщенным яблочным вкусом и сливочным послевкусием — идеально на тосты, в выпечку или просто ложкой из банки. Этот рецепт выручает, когда хочется сохранить яблоки необычно и вкусно.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг яблок, 1 кг сахара, 100–150 мл воды, 350 г сгущенных сливок (8–15%), 1/3 ч. ложки лимонной кислоты. Яблоки очистите, нарежьте, пересыпьте сахаром, добавьте воду и варите до мягкости. Пюрируйте блендером, добавьте сгущенку и лимонную кислоту, проварите на медленном огне 15–20 минут до загустения. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это крем-пюре — даже те, кто не любит яблочные десерты, просили добавки! Сгущенка делает его нежным и сливочным. Кстати, вместо сгущенных сливок можно взять обычную сгущенку.