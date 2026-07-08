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08 июля 2026 в 09:00

Холодильник больше не «плачет»: копеечный лайфхак с губкой убирает конденсат и сырость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Повышенная влажность в холодильнике быстро портит продукты: овощи становятся склизкими, появляется запах, а на стенках скапливается конденсат. Но решить проблему можно простым и очень дешевым способом.

Достаточно положить в холодильник новую сухую поролоновую губку. Она работает как абсорбент и впитывает лишнюю влагу, не давая ей превращаться в капли и лужицы в ящиках для овощей. Внутри становится суше, зелень дольше остается свежей, а запахи появляются реже. Лучше всего разместить губку в овощном отсеке или на нижней полке, где скапливается больше всего конденсата. Для большого холодильника можно использовать две губки.

Важно менять губку примерно раз в неделю. Со временем она накапливает влагу и микрочастицы, поэтому перестает быть полезной и может сама начать пахнуть. Использовать нужно только новую губку, не после мытья посуды.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что овощи действительно стали дольше оставаться свежими. Чтобы эффект был стабильным, стоит также регулярно протирать стенки холодильника и не ставить внутрь теплые блюда — это сильно уменьшает образование конденсата.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
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быт
овощи
влажность
конденсат
губки
холодильники
Марина Макарова
М. Макарова
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