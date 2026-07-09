Перестала просто жарить картошку: смешиваю с яйцами — получается легендарная испанская тортилья

Беру картошку, яйца и лук — никаких сложных продуктов не нужно. Сначала медленно томлю картофель в масле до мягкости, потом смешиваю с яйцами и буквально за несколько минут получаю знаменитую испанскую тортилью с румяной корочкой и нежной серединой. Все просто, но вкус получается совершенно другим, чем у обычной жареной картошки.

Снаружи тортилья покрывается аппетитной золотистой корочкой, а внутри остается сочной, мягкой и буквально тает во рту. Ее можно подать горячей на ужин, взять с собой на работу или нарезать холодной к завтраку — испанцы именно так и делают, ведь даже после остывания она остается невероятно вкусной.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 700 г, яйца — 6 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, оливковое или растительное масло — 120 мл, соль — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу.

Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками, лук — полукольцами. Разогрейте масло в глубокой сковороде и выложите картофель с луком. Готовьте на среднем огне 15–20 минут, периодически аккуратно перемешивая. Картофель должен стать полностью мягким, но не зажариться до хруста. Переложите его на сито, чтобы стекло лишнее масло.

Яйца взбейте с солью и перцем до однородности, добавьте картофель с луком и аккуратно перемешайте. Верните смесь на сковороду с небольшим количеством масла, разровняйте и готовьте на небольшом огне 5–7 минут. Затем накройте большой тарелкой, осторожно переверните тортилью и верните ее на сковороду другой стороной еще на 3–5 минут до золотистой корочки. Перед нарезкой дайте блюду отдохнуть несколько минут.