Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 19:08

Перестала просто жарить картошку: смешиваю с яйцами — получается легендарная испанская тортилья

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру картошку, яйца и лук — никаких сложных продуктов не нужно. Сначала медленно томлю картофель в масле до мягкости, потом смешиваю с яйцами и буквально за несколько минут получаю знаменитую испанскую тортилью с румяной корочкой и нежной серединой. Все просто, но вкус получается совершенно другим, чем у обычной жареной картошки.

Снаружи тортилья покрывается аппетитной золотистой корочкой, а внутри остается сочной, мягкой и буквально тает во рту. Ее можно подать горячей на ужин, взять с собой на работу или нарезать холодной к завтраку — испанцы именно так и делают, ведь даже после остывания она остается невероятно вкусной.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 700 г, яйца — 6 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, оливковое или растительное масло — 120 мл, соль — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу.

Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками, лук — полукольцами. Разогрейте масло в глубокой сковороде и выложите картофель с луком. Готовьте на среднем огне 15–20 минут, периодически аккуратно перемешивая. Картофель должен стать полностью мягким, но не зажариться до хруста. Переложите его на сито, чтобы стекло лишнее масло.

Яйца взбейте с солью и перцем до однородности, добавьте картофель с луком и аккуратно перемешайте. Верните смесь на сковороду с небольшим количеством масла, разровняйте и готовьте на небольшом огне 5–7 минут. Затем накройте большой тарелкой, осторожно переверните тортилью и верните ее на сковороду другой стороной еще на 3–5 минут до золотистой корочки. Перед нарезкой дайте блюду отдохнуть несколько минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких чебуреков не надо, смачиваю тортилью и кладу куриную начинку. Сверху чесночное масло. Такие хрустяшки хочется готовить постоянно
Общество
Никаких чебуреков не надо, смачиваю тортилью и кладу куриную начинку. Сверху чесночное масло. Такие хрустяшки хочется готовить постоянно
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Пока лук особо свежий и зеленый, делаем заливной пирог с яйцами. Вкусное тесто на кефире подойдет и для других начинок
Общество
Пока лук особо свежий и зеленый, делаем заливной пирог с яйцами. Вкусное тесто на кефире подойдет и для других начинок
Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество
Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Никакого кипятка: смешиваю молоко с кефиром и пеку самые нежные блинчики — один раз попробуете и будете готовить только так
Общество
Никакого кипятка: смешиваю молоко с кефиром и пеку самые нежные блинчики — один раз попробуете и будете готовить только так
тортилья
картофель
яйца
лук
завтрак
ужин
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.