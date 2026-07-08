Крабовые палки в салат — кощунство! Готовлю из них яркое и леденящее гаспачо

Крабовые палки в салат — кощунство! Готовлю из них яркое и леденящее гаспачо

Забудь про все, что ты знал о гаспачо. Этот рецепт — рок-звезда: томатная база, которая взрывается сладостью, и нежнейший краб сверху.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 1 упаковка, оливковое масло — 30 г, стебель сельдерея — 20 г, укроп — 5 г, помидоры — 300 г, базилик — 4 г, томатный сок — 200 мл, соль — по вкусу, соус табаско — по вкусу, молотый перец — по вкусу, бальзамический уксус — 6 г, чеснок — 4 г.

Как готовлю

Сначала забрасываю в блендер базилик, оливковое масло, помидоры, томатный сок, чеснок, соль, перец, пару капель табаско и бальзамический уксус. Взбиваю все до шелковой однородности. Тем временем мелко рублю мясо краба, сельдерей и укроп — стараюсь, чтобы кусочки были примерно одного размера. Выкладываю эту крабовую смесь прямо в центр тарелки, а сверху аккуратно заливаю холодной томатной основой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Крабы в этом рецепте — отдельная любовь: они не перебивают, а подчеркивают томатную сладость. Мой совет: дайте супу постоять час в холодильнике — тогда все ароматы подружатся, и вы получите ту самую гармонию.