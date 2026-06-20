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20 июня 2026 в 15:06

Картофельные лепешки с поджаркой из грибов и соусом — получается шедевр. Все просят рецепт вместо драников

Фото: D-NEWS.ru
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Если обычные драники уже надоели, попробуйте приготовить картофельные лепешки с грибной начинкой. Снаружи они получаются румяными и хрустящими, а внутри скрываются сочные овощи и ароматные грибы. Дополняет блюдо легкий йогуртовый соус со свежим огурцом и зеленью.

Такой ужин готовится из простых продуктов, но выглядит гораздо интереснее привычной жареной картошки.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 500 г, яйцо — 1 шт., мука — 30 г, лук репчатый — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., морковь — 1 шт., шампиньоны — 150 г, растительное масло — 30 мл, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу. Для соуса: йогурт натуральный — 150 г, огурец — 1 шт., петрушка — 20 г, соль и перец — по вкусу.

Картофель натрите на крупной терке, смешайте с яйцом, мукой, солью и перцем. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, затем добавьте морковь, болгарский перец и грибы. Готовьте до мягкости овощей и испарения жидкости.

Из картофельной массы сформируйте крупные лепешки и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Для соуса смешайте йогурт с натертым огурцом, измельченной петрушкой, солью и перцем. Подавайте горячие картофельные лепешки с грибной начинкой и холодным соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева советует подавать это блюдо сразу после приготовления. Хрустящая картофельная корочка, сочная грибная начинка и свежий соус делают его одним из самых удачных вариантов летнего ужина.

Проверено редакцией
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ужин
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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