Молодая картошка: три быстрых рецепта, которые стоит попробовать

С приходом лета на столе появляется молодая картошка. Ее нежная кожица, маслянистая текстура и легкая сладость не сравнимы с картофелем, пролежавшим в погребе до весны. Готовить ее — одно удовольствие: не нужно чистить, достаточно лишь потереть жесткой губкой или соскоблить тонкую шкурку. А главное — молодая картошка не терпит сложных манипуляций. Самые простые способы раскрывают ее вкус лучше всего.

Картофель, отваренный с зеленью и чесноком

Это самый что ни на есть дачный рецепт. Картошку варят прямо в мундире, а затем заправляют маслом, чесноком и свежей зеленью. Ингредиенты: 1 кг молодых клубней (некрупных), пучок укропа (50 г), 3 дольки чеснока, соль, черный перец по вкусу, сливочное масло или сметана для подачи.

Картофель тщательно моют щеткой, удаляя остатки земли. Крупные экземпляры разрезают пополам или на четвертинки. Заливают холодной водой, солят и ставят на огонь. После закипания варят на умеренном пламени 12–15 минут — до состояния, когда нож легко входит в мякоть, но она еще держит форму. Воду сливают, картофель оставляют на пару минут на выключенной плите, чтобы обсох. Тем временем мелко рубят укроп, чеснок пропускают через пресс. В горячий картофель добавляют сливочное масло или сметану, посыпают зеленью и чесноком, перчат, накрывают крышкой и дают постоять 5 минут.

Калорийность на 100 г — 95 ккал.

Совет: чтобы картофель не разварился, солите воду в начале варки. Чеснок лучше добавлять в уже готовый картофель, так аромат будет ярче.

Три простых и быстрых рецепта из молодой картошки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Картофель, запеченный в духовке с чесноком и розмарином

Запекание придает молодым клубням хрустящую золотистую корочку, а внутри они остаются нежными и рассыпчатыми. Ингредиенты: 1 кг молодого картофеля, 3–4 веточки свежего розмарина, 4 дольки чеснока, 3 столовые ложки растительного масла, крупная соль и свежемолотый перец по вкусу.

Картофель моют, обсушивают и режут на половинки или дольки, если клубни крупные. Отдельно смешивают масло, измельченные листья розмарина, чеснок (пропущенный через пресс), соль и перец. Добавляют картофельные дольки и перемешивают, чтобы масло покрыло каждую. Противень застилают пергаментом, выкладывают картофель в один слой, желательно срезом вниз. Отправляют в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20–25 минут. В середине запекания можно перевернуть ломтики для равномерного подрумянивания. Готовый картофель подают с мясом или свежими овощами.

Калорийность на 100 г — 135 ккал.

Совет: не переполняйте противень, иначе картофель будет не жариться, а тушиться. Для разнообразия добавьте в масло цедру лимона.

Что приготовить из молодой картошки: три простых сезонных рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Драники из молодого картофеля с зеленью и сметанным соусом

Благодаря высокому содержанию крахмала молодая картошка дает особенно нежные и воздушные драники. Мука в этом рецепте не нужна — оладьи получаются легкими и хрустящими. Ингредиенты для драников: 6 картофелин, 1 луковица, 40 г петрушки и 40 г укропа, соль, перец по вкусу. Для соуса: 100 г сметаны, 2 зубчика чеснока, 20 г укропа.

Картофель и лук очищают, натирают на мелкой терке. Отжимают излишний сок, но не слишком усердно. Добавляют рубленую зелень, соль и перец, перемешивают. Выкладывают тесто, формируя оладьи. Жарят по 2–3 минуты с каждой стороны до румянца. Соус готовят, смешивая сметану с раздавленным чесноком и мелко рубленным укропом.

Калорийность на 100 г — 150 ккал.

Совет: из молодой картошки выделяется много водянистого сока, поэтому массу после натирания лучше отжать. Если драники разваливаются, можно добавить ложку муки, но лучше обойтись без нее.

Пара слов о молодой картошке

Молодую картошку не чистят ножом, а трут щеткой или скоблят. Варить лучше в кожуре — она содержит витамины и придает особый вкус. Если клубни мелкие, их можно запекать или варить целиком. Чтобы сохранить цвет при варке, добавьте в воду пару капель лимонного сока.

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