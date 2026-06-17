Как приготовить драники, которые удивят гурманов: три оригинальных рецепта

Как приготовить драники, которые удивят гурманов: три оригинальных рецепта

Как приготовить драники, которые удивят гурманов: три оригинальных рецепта

Картофельные драники могут быть не только завтраком, но и изысканной закуской, гарниром к мясу или даже десертом. Все зависит от того, что добавить в тесто и с чем подать.

Драники с творожной начинкой и кунжутной панировкой

В обычных драниках запечатывают внутри нежный творожный сыр, а снаружи обваливают в семенах кунжута перед жаркой. Получается контраст: хрустящая, ореховая корочка и кремовая, слегка соленая середина. Ингредиенты: 5 картофелин, 1 луковица, 1 яйцо, 2 столовых ложки кукурузного крахмала, 100 г творожного сыра (альметте или рикотты), соль, белый перец по вкусу, 3 столовых ложки белого кунжута, масло для жарки.

Картофель и лук натирают на мелкой терке, слегка отжимают. Добавляют яйцо, крахмал, соль, перец. Тесто делят на порции. На одну половину теста кладут маленькую горошину творожного сыра, накрывают другой половиной теста, формируя закрытый шарик, затем приплющивают в лепешку. Готовый драник обваливают в кунжуте со всех сторон. Жарят в большом количестве масла на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны. Кунжут должен стать золотистым. Подают с брусничным джемом.

Калорийность на 100 г — 220 ккал.

Совет: не используйте жидкий творог — начинка вытечет. Крахмал вместо муки дает более хрустящую текстуру.

Драники из картофеля с красным луком

Красный лук, замаринованный в яблочном уксусе с розмарином, добавляется прямо в тесто. Он придает драникам легкую кислинку, фиолетовые вкрапления и необычный аромат. Ингредиенты: 6 картофелин, 1 крупная красная луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, соль, перец по вкусу, масло для жарки. Для маринада: 100 мл яблочного уксуса, 50 мл воды, 1 чайная ложка сахара, веточка розмарина.

Лук нарезают тонкими полукольцами, заливают смесью уксуса, воды, сахара с розмарином, оставляют на 1 час при комнатной температуре. Затем откидывают на сито, розмарин удаляют. Картофель натирают на мелкой терке, отжимают. Добавляют маринованный лук, пропущенный через пресс чеснок, яйцо, муку, соль, перец. Тесто будет с фиолетовыми нитями. Жарят драники в масле по 3 минуты с каждой стороны. Подают со сметаной, смешанной с укропом.

Калорийность на 100 г — 175 ккал.

Совет: остатки маринада не выливайте — используйте для заправки салата. Лук должен быть мягким, но сохранять форму.

Драники с необычными начинками: три рецепта для гурманов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Десертные драники с грушей и голубым сыром

Несладкие, но и не соленые — это блюдо для смелых. Карамелизованная груша внутри драника сочетается с пикантным голубым сыром, а мед при подаче добавляет сладость. Ингредиенты: 4 картофелины, 1 груша (сорт конференция), 50 г голубого сыра (дорблю), 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка меда, соль, щепотка корицы по вкусу, масло для жарки.

Грушу нарезают мелкими кубиками (0,5 см), обжаривают на сливочном масле с медом и корицей до мягкости. Картофель натирают на мелкой терке, отжимают. Смешивают с яйцом, мукой, солью. В тесто добавляют карамелизованную грушу, аккуратно перемешивая. Голубой сыр крошат и в конце слегка вмешивают. Жарят драники на масле по 3 минуты с каждой стороны. Подают теплыми, с ложкой меда и щепоткой молотого перца.

Калорийность на 100 г — 195 ккал.

Совет: голубой сыр не должен расплавиться полностью, нужны кусочки. Если боитесь пересластить, уменьшите долю меда при карамелизации.

Три заповеди необычных драников

Первое: не бойтесь ярких вкусов — кислый маринованный лук или голубой сыр создают нужный контраст. Второе: для панировки используйте не только кунжут, но и мак, чиа или молотые орехи. Третье: подавайте драники с нестандартными соусами: ягодными, хреновыми или цитрусовыми.

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