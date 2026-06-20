Готовлю на завтрак ленивчики с грибами и картошкой — про бутерброды забыла: сытнее, вкуснее и в 2 раза быстрее

Готовлю на завтрак ленивчики с грибами и картошкой — про бутерброды забыла: сытнее, вкуснее и в 2 раза быстрее

Беру батон, грибы, колбасу, лук, картофель, сыр и яйцо — смешиваю начинку, выкладываю на ломтики хлеба и обжариваю с двух сторон, чтобы получилась хрустящая корочка. Это ленивчики — ленивые пирожки, которые готовятся за 10 минут и всегда выручают, когда нужно быстро и вкусно накормить семью.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий батон с сочной, ароматной грибной начинкой с колбасой и картофелем, а сверху — расплавленный сыр. Идеально к чаю, к супу или просто как горячий перекус.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 батона, 150–200 г грибов (шампиньоны или лесные), 150 г колбасы, 1 луковица, 50 г сыра, 1 картофелина, 1 яйцо, 1/3 ч. ложки соли, перец по вкусу. Грибы отварите и пропустите через мясорубку. Колбасу нарежьте мелкими кубиками, лук мелко порубите. Картофель натрите на средней терке, сыр — на крупной. Смешайте все с яйцом, солью и перцем. Нарежьте батон ломтиками, на каждый выложите по столовой ложке начинки, разровняйте. Разогрейте сковороду с маслом, выложите ленивчики начинкой вниз, прижмите лопаткой и жарьте 2–3 минуты до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти ленивчики с грибами. Даже те, кто не любит грибы, просили добавки. Кстати, вместо колбасы можно взять ветчину или бекон — получится новый оттенок вкуса. Находка, а не рецепт!

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