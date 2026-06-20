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20 июня 2026 в 10:09

Покупаю баночку ананасов и кефир: такой пирог круче любой шарлотки

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то домашнего к чаю, но яблочная шарлотка уже надоела, выручает этот пирог с ананасами. Благодаря кефиру тесто получается особенно нежным и воздушным, а кусочки ананаса делают выпечку сочной и ароматной. Пирог долго не черствеет и остается мягким даже на следующий день.

Особую изюминку добавляет кокосовая стружка.

Для приготовления вам понадобится: ананасы консервированные — 1 банка (565 г), кефир — 250 мл, яйца — 3 шт., сахар — 150 г, сливочное масло растопленное — 80 г, мука — 280 г, разрыхлитель — 10 г, ванильный сахар — 10 г, кокосовая стружка — 40 г, щепотка соли.

Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы. Влейте кефир и растопленное сливочное масло, перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто без комочков.

Ананасы откиньте на сито и дайте стечь сиропу. Если используете кольца, нарежьте их небольшими кусочками. Вмешайте в тесто половину ананасов и половину кокосовой стружки.

Форму для выпечки застелите пергаментом. Вылейте тесто, сверху распределите оставшиеся кусочки ананаса и посыпьте кокосовой стружкой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35–40 минут до сухой шпажки и золотистого цвета.

Готовому пирогу дайте немного остыть. По желанию перед подачей можно присыпать сахарной пудрой или украсить кокосовой стружкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева считает этот пирог одной из самых удачных альтернатив шарлотке. Ананасы делают мякиш влажным и сочным, а кефир помогает сохранить нежную текстуру без лишних усилий.

Проверено редакцией
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ананасы
кефир
кокос
шарлотка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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