Беру яйца, манку и мак — через час на столе пирог «Пять с половинкой стаканов»: нежнее торта и вдвое проще

Беру яйца, манку и мак — через час на столе пирог «Пять с половинкой стаканов»: нежнее торта и вдвое проще

Беру яйца, сахар, молоко, масло, манку, муку и мак — смешиваю ложкой до однородности, выливаю в форму и через 40 минут в духовке получаю пирог «Пять с половинкой стаканов». Затем пропитываю лимонным сиропом, остужаю в холодильнике и смазываю сметанным кремом.

Никаких сложностей, только смешать и выпечь. Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный манник с маковой текстурой, кисло-сладким лимонным сиропом и воздушной сметанной шапкой — домашние просят его вместо торта.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 пачка ванильного сахара, 0,5 стакана молока, 1 стакан растительного масла, 1 стакан мака, 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 1 пачка разрыхлителя; для сиропа — 1 стакан сахара, 1 стакан воды, 5 ст. ложек лимонного сока; для крема — 200 г сметаны, 1 ст. ложка сахарной пудры. Яйца взбейте с сахаром, добавьте молоко и масло, затем манку, мак, муку и разрыхлитель. Вылейте в форму, выпекайте при 180 °C 35–40 минут. Для сиропа вскипятите воду, сахар и лимонный сок, проварите 5 минут. Готовый пирог проколите вилкой, залейте сиропом. Оставьте в холодильнике на 2 часа, затем смажьте кремом из сметаны с пудрой. Украсьте по желанию.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот пирог «Пять с половинкой стаканов». Даже те, кто не любит манку, просили добавки. Кстати, вместо мака можно взять кокосовую стружку — получится новый вкус. Находка, а не рецепт!

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