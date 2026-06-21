Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 11:30

Беру яйца, манку и мак — через час на столе пирог «Пять с половинкой стаканов»: нежнее торта и вдвое проще

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру яйца, сахар, молоко, масло, манку, муку и мак — смешиваю ложкой до однородности, выливаю в форму и через 40 минут в духовке получаю пирог «Пять с половинкой стаканов». Затем пропитываю лимонным сиропом, остужаю в холодильнике и смазываю сметанным кремом.

Никаких сложностей, только смешать и выпечь. Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный манник с маковой текстурой, кисло-сладким лимонным сиропом и воздушной сметанной шапкой — домашние просят его вместо торта.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 пачка ванильного сахара, 0,5 стакана молока, 1 стакан растительного масла, 1 стакан мака, 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 1 пачка разрыхлителя; для сиропа — 1 стакан сахара, 1 стакан воды, 5 ст. ложек лимонного сока; для крема — 200 г сметаны, 1 ст. ложка сахарной пудры. Яйца взбейте с сахаром, добавьте молоко и масло, затем манку, мак, муку и разрыхлитель. Вылейте в форму, выпекайте при 180 °C 35–40 минут. Для сиропа вскипятите воду, сахар и лимонный сок, проварите 5 минут. Готовый пирог проколите вилкой, залейте сиропом. Оставьте в холодильнике на 2 часа, затем смажьте кремом из сметаны с пудрой. Украсьте по желанию.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот пирог «Пять с половинкой стаканов». Даже те, кто не любит манку, просили добавки. Кстати, вместо мака можно взять кокосовую стружку — получится новый вкус. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру 2 яйца и стакан манки — через 50 минут на столе манник «Всё по одному стакану»: без весов и заморочек
Общество
Беру 2 яйца и стакан манки — через 50 минут на столе манник «Всё по одному стакану»: без весов и заморочек
Шарлотку больше не пеку: сливочный манник «Три яблока» — новый фаворит, разваливается из-за нежной текстуры
Общество
Шарлотку больше не пеку: сливочный манник «Три яблока» — новый фаворит, разваливается из-за нежной текстуры
Готовлю «Нежные кольца» с ванилью и корицей — «пряные ободки» к чаю: ароматнее пирожных и в два раза быстрее
Общество
Готовлю «Нежные кольца» с ванилью и корицей — «пряные ободки» к чаю: ароматнее пирожных и в два раза быстрее
Натираю картошку — через 20 минут на столе картофельные лепешки: бюджетный хит, лучше хлеба
Общество
Натираю картошку — через 20 минут на столе картофельные лепешки: бюджетный хит, лучше хлеба
Вместо дрожжей — кефир и сода: через 12 минут «Нежные пышки» к чаю, лучше магазинных булочек
Общество
Вместо дрожжей — кефир и сода: через 12 минут «Нежные пышки» к чаю, лучше магазинных булочек
манник
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, почему США не смогли выполнить договоренности Анкориджа
Стало известно, сколько украинских БПЛА Россия сбила за сутки
Ирина Шейк восхитила поклонников фигурой в облегающем топе
«Искандеры» и «Кинжалы» разнесли цели под Киевом: удары по Украине 21 июня
Раскрыты результаты массированного удара по Украине
Последняя любовь Золотухина рассказала, как почтила память в его юбилей
Российская авиация накрыла целый взвод ВСУ, отступавший из Красного Лимана
Лантратова помогла бойцу СВО с серьезным заболеванием и ранением
Володин раскрыл, как в России поддерживают медработников
В Россию пришло астрономическое лето
Россиянин выстрелил в лицо подростку из-за шума на улице
Ворвался в лагерь и устроил погром: неадекват избил детей в Туве, детали
Ушаков призвал Запад наблюдать за успехами ВС России на фронте
«Не выполняют цели»: депутат о планах Евросоюза ограничить въезд украинцев
Ушаков раскрыл, чего Россия ожидает от СВО
Турецкие отели пожаловались на отсутствие россиян в разгар лета
Последняя любовь Валерия Золотухина дала редкий комментарий о сыне от него
Жители Тувы попали в больницу после ужина в кафе
Четверо туристов застряли при восхождении на Эльбрус
Росстандарт утвердил новый ГОСТ для женской обуви
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.