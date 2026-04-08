08 апреля 2026 в 11:00

Бутеры «на поболтать» — это вообще легально? Сочная закуска с хреном, от которой не оторваться

Когда гости уже на пороге, а готовить долго нет времени, выручают быстрые горячие бутерброды. Этот вариант хорош тем, что сочетает простые продукты и яркий вкус с легкой остринкой. Получается сытно, ароматно и очень аппетитно — разлетается за минуты.

Ингредиенты

  • Черный хлеб — 6 ломтиков
  • Колбаса — 6 кусочков
  • Хрен тертый — 3 ч. л.
  • Помидоры — 1–2 шт.
  • Сыр твердый — 60 г
  • Майонез — 6 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зелень — по вкусу
  • Перец — по желанию

Приготовление

Сначала нарежьте помидоры кружочками, а чеснок измельчите. Смешайте хрен с майонезом и намажьте на хлеб. Сверху выложите колбасу и ломтики помидора. Посыпьте все тертым сыром — он даст ту самую румяную корочку. Отправьте бутерброды в микроволновку или духовку на 5–10 минут. Как только сыр расплавится, доставайте и украсьте зеленью. Подавайте горячими — вкус получается насыщенный, с пикантной ноткой и очень домашний.

Если хочется чего-то вкусного к чаю без долгой возни, этот рецепт выручит в любой день.

Проверено редакцией
Марина Макарова
