Яйца в мясной шубке — выглядят как из ресторана, а готовятся на раз-два дома

Если хочется подать что-то эффектное без лишней суеты, этот рецепт — настоящая находка. Снаружи — румяная корочка, внутри — нежное яйцо с мягким желтком. Такая закуска одинаково хороша и горячей, и холодной, поэтому подойдет и для праздника, и для перекуса.

Ингредиенты:

яйца куриные — 4 шт.;

фарш свиной или смешанный — 250 г;

паприка — 1 ч. л.;

чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

перец — по вкусу;

яйцо — 1 шт. (для панировки);

панировочные сухари — 3 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

растительное масло — около 100 мл.

Приготовление

Яйца варите 7 минут и сразу остудите в холодной воде — так они легко очистятся. Фарш смешайте со специями до однородности. Разделите на части, сформируйте лепешки и аккуратно заверните в них очищенные яйца, придавая форму шара. Обваляйте заготовки в муке, затем в яйце и сухарях. Обжаривайте на среднем огне, регулярно переворачивая, до равномерной золотистой корочки. Для более легкого варианта можно запечь в духовке при 180 °C около 20 минут. Перед подачей дайте немного «отдохнуть» и разрежьте — аппетитный срез скажет все за вас.

