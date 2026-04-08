08 апреля 2026 в 19:00

Яйца в мясной шубке — выглядят как из ресторана, а готовятся на раз-два дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется подать что-то эффектное без лишней суеты, этот рецепт — настоящая находка. Снаружи — румяная корочка, внутри — нежное яйцо с мягким желтком. Такая закуска одинаково хороша и горячей, и холодной, поэтому подойдет и для праздника, и для перекуса.

Ингредиенты:

  • яйца куриные — 4 шт.;
  • фарш свиной или смешанный — 250 г;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • перец — по вкусу;
  • яйцо — 1 шт. (для панировки);
  • панировочные сухари — 3 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • растительное масло — около 100 мл.

Приготовление

Яйца варите 7 минут и сразу остудите в холодной воде — так они легко очистятся. Фарш смешайте со специями до однородности. Разделите на части, сформируйте лепешки и аккуратно заверните в них очищенные яйца, придавая форму шара. Обваляйте заготовки в муке, затем в яйце и сухарях. Обжаривайте на среднем огне, регулярно переворачивая, до равномерной золотистой корочки. Для более легкого варианта можно запечь в духовке при 180 °C около 20 минут. Перед подачей дайте немного «отдохнуть» и разрежьте — аппетитный срез скажет все за вас.

Ранее сообщалось: когда хочется чего-то сытного и домашнего без долгой готовки, выручает простой рецепт из картофеля, яиц и сыра.

Проверено редакцией
Суп из кильки — дешево, но прямо по-богатому: ароматный обед из банки как в детстве
Общество
Суп из кильки — дешево, но прямо по-богатому: ароматный обед из банки как в детстве
Капуста по-корейски — это просто магия? Хрустящая закуска за сутки без лишней мороки
Общество
Капуста по-корейски — это просто магия? Хрустящая закуска за сутки без лишней мороки
Треска в банке — вы серьезно это едите? Северный деликатес, который тает во рту
Общество
Треска в банке — вы серьезно это едите? Северный деликатес, который тает во рту
Бутеры «на поболтать» — это вообще легально? Сочная закуска с хреном, от которой не оторваться
Общество
Бутеры «на поболтать» — это вообще легально? Сочная закуска с хреном, от которой не оторваться
Свекла и бекон — это вообще законно? Яркая закуска, от которой гости будут в шоке
Общество
Свекла и бекон — это вообще законно? Яркая закуска, от которой гости будут в шоке
Марина Макарова
