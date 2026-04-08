Илон Маск обратился в суд, чтобы отстранить Альтмана от управления OpenAI

Американский предприниматель Илон Маск намерен через суд добиться отстранения главы OpenAI Сэма Альтмана, сообщает телеканал CNBC. Разбирательство может начаться уже в апреле.

Истец будет добиваться отстранения Альтмана от должности директора некоммерческой организации OpenAI, а также отстранения Альтмана и исполнительного директора Грега Брокмана от должностей руководителей коммерческой организации OpenAI, — говорится в поданном ходатайстве.

Согласно документу, юристы Маска требуют, чтобы в случае признания вины руководства компании Альтман был снят с должности директора некоммерческого совета, а также чтобы он и Брокман лишились управленческих позиций в коммерческом подразделении. Помимо этого, Маск настаивает на возвращении OpenAI к полноценной некоммерческой модели работы.

