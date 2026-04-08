08 апреля 2026 в 19:45

Илон Маск обратился в суд, чтобы отстранить Альтмана от управления OpenAI

Илон Маск Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский предприниматель Илон Маск намерен через суд добиться отстранения главы OpenAI Сэма Альтмана, сообщает телеканал CNBC. Разбирательство может начаться уже в апреле.

Истец будет добиваться отстранения Альтмана от должности директора некоммерческой организации OpenAI, а также отстранения Альтмана и исполнительного директора Грега Брокмана от должностей руководителей коммерческой организации OpenAI, — говорится в поданном ходатайстве.

Согласно документу, юристы Маска требуют, чтобы в случае признания вины руководства компании Альтман был снят с должности директора некоммерческого совета, а также чтобы он и Брокман лишились управленческих позиций в коммерческом подразделении. Помимо этого, Маск настаивает на возвращении OpenAI к полноценной некоммерческой модели работы.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Amazon ведет переговоры о покупке группы Globalstar, чья рыночная стоимость составляет около $9 млрд. Как отмечают источники, эта сделка позволит Amazon создать конкуренцию спутниковой системе Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска.

До этого стало известно, что компании SpaceX и Tesla планируют построить два высокотехнологичных завода по производству чипов в Остине. Проект «Терафаб» предусматривает выпуск решений для автомобилей, роботов и космических ИИ-систем.

