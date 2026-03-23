23 марта 2026 в 09:25

Маск анонсировал запуск крупного ИИ-проекта «Терафаб»

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Компании миллиардера Илона Маска SpaceX и Tesla планируют построить два высокотехнологичных завода по производству чипов в Остине, сообщает Reuters. Проект «Терафаб» предусматривает выпуск решений для автомобилей, роботов и космических ИИ-систем.

«Терафаб» технически будет состоять из двух фабрик, каждая из которых будет производить только один дизайн чипа, — заявил Маск.

В рамках презентации в Техасе он отметил, что без запуска такого комплекса компании рискуют столкнуться с нехваткой вычислительных ресурсов. Сроки реализации проекта не уточняются. Маск отметил, что будущий спрос со стороны его компаний может превысить совокупное мировое производство чипов.

Ранее Маск заявил, что в будущем благодаря прогрессу в сфере искусственного интеллекта необходимость в работе для людей отпадет, при этом у них сохранится «всеобщий высокий доход». Соответствующее мнение бизнесмен выразил, комментируя пост пользователя Kaito, обратившего внимание на высказывания сооснователя OpenAI и бывшего руководителя направлений компьютерного зрения и ИИ в Tesla Андрея Карпати.

Илон Маск
SpaceX
Tesla
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ предотвратила покушение на донецкого чиновника
«Витают в воздухе»: Мирошник предрек провокации Киева против Венгрии
Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут многодетными родителями
Россия может запустить прямые рейсы в одну из стран Южной Америки
Пугающая находка на остановке обернулась приездом группы ОМОН «Сибирь»
Губернатор рассказал о ранении волонтеров, доставлявших гумпомощь
Маск анонсировал запуск крупного ИИ-проекта «Терафаб»
США пытались убедить Киев вывести войска из Донбасса
Татьяну Буланову госпитализировали после концерта
Над Тегераном образовалось токсичное облако
В европейской столице подожгли машины еврейской службы скорой помощи
Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное»
Хирург раскрыла, можно ли делать липосакцию сразу нескольких зон
В Европе раскрыли четыре возможных сценария для Трампа на Ближнем Востоке
Врачебная ошибка при родах убила младенца
В центре Москвы пресекли работу кол-центра телефонных мошенников
Экспедиция Конюхова оставила в Антарктиде один памятный знак
Что известно о полчищах БПЛА, атаковавших Ленинградскую область
«В конце очереди»: Дмитриев указал на промах ЕС в энергетическом вопросе
В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

