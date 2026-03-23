Маск анонсировал запуск крупного ИИ-проекта «Терафаб»

Компании миллиардера Илона Маска SpaceX и Tesla планируют построить два высокотехнологичных завода по производству чипов в Остине, сообщает Reuters. Проект «Терафаб» предусматривает выпуск решений для автомобилей, роботов и космических ИИ-систем.

«Терафаб» технически будет состоять из двух фабрик, каждая из которых будет производить только один дизайн чипа, — заявил Маск.

В рамках презентации в Техасе он отметил, что без запуска такого комплекса компании рискуют столкнуться с нехваткой вычислительных ресурсов. Сроки реализации проекта не уточняются. Маск отметил, что будущий спрос со стороны его компаний может превысить совокупное мировое производство чипов.

Ранее Маск заявил, что в будущем благодаря прогрессу в сфере искусственного интеллекта необходимость в работе для людей отпадет, при этом у них сохранится «всеобщий высокий доход». Соответствующее мнение бизнесмен выразил, комментируя пост пользователя Kaito, обратившего внимание на высказывания сооснователя OpenAI и бывшего руководителя направлений компьютерного зрения и ИИ в Tesla Андрея Карпати.