Разыскиваемого Грузией экс-генпрокурора нашли в необычном месте

Разыскиваемый грузинскими властями бывший генеральный прокурор и экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили получил должность директора департамента международного сотрудничества Национальной полиции Украины, свидетельствуют данные на официальном сайте украинского ведомства. На странице структуры полиции он значится с указанием ранга госслужащего 5-го класса.

Согласно украинской практике, руководитель этого департамента также возглавляет национальное бюро Интерпола. Таким образом, Адеишвили, разыскиваемый Грузией, получил доступ к международным каналам правоохранительного сотрудничества.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что власти Объединенных Арабских Эмиратов выдали России двоих граждан, которые числились в международном розыске. Первый фигурант обвиняется в хищении 15 млн рублей путем обмана, второй — в нелегальной банковской деятельности, в результате которой было похищено свыше 380 млн рублей.

Кроме того, источники сообщили, что Иран отпустил двух французских граждан, обвинявшихся в шпионаже, после того как Париж отозвал свой иск из Международного суда ООН. Речь идет о Сесиль Колер и Жаке Пари, которые находились под стражей с 2022 года.