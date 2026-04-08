08 апреля 2026 в 20:14

«Иноагент по приколу» получил новый срок

Суд приговорил иноагента Никандрова к восьми месяцам лишения свободы условно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Суд приговорил россиянина Марата Никандрова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми месяцам условного лишения свободы по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщает РБК. Ранее молодой человек называл себя «иноагентом по приколу».

Назначение наказания в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на один год, — говорится в постановлении судебной инстанции.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении будет отменена после вступления приговора в силу. В течение 15 суток осужденный имеет право обжаловать решение.

Уголовное дело в отношении Никандрова возбудили 12 февраля. Сам он рассказывал, что на допросе полностью признал вину по предъявленному обвинению. После этого его отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде. По данным следствия, Никандров, будучи осведомленным о возложенных на него обязанностях иноагента и уже дважды привлеченным к административной ответственности за их нарушение, вновь не исполнил требования закона.

Никандров был внесен в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года после собственного заявления в Минюст, которое он, по его словам, написал «по приколу». Он отмечал, что в заявке не было никаких дополнительных требований к получению статуса, и признавался, что не знал, что ведомство одобрит его заявку.

Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Никандрову по статье о неповиновении полиции, сообщает пресс-служба столичных судов. Аналогичное наказание получили Ратмир Клипиков и Василий Краснов, задержанные вместе с ним во время пикета у здания Госдумы.

